O Conselho Diretor da FIFA planeja aprofundar os possíveis futuros compromissos da Federação de Futebol de Israel, após uma petição dos palestinos

O Conselho da FIFA realizou uma análise abrangente deste assunto delicado e, com base em conselhos de especialistas, escolhemos este caminho, como comunicado pelo Presidente da FIFA, Gianni Infantino, em um recente comunicado.

O caos contínuo na região destaca a necessidade de se dar prioridade à paz, como enfatizado no 74º Congresso da FIFA. Apesar de estar profundamente preocupado com a situação, nossas pensamentos estão com aqueles afetados. Pedimos a todas as partes envolvidas que restabeleçam a paz na região o mais breve possível.

A CNN entrou em contato tanto com a Associação de Futebol da Palestina (PFA) quanto com a Associação de Futebol de Israel (IFA) para obter seus comentários sobre a decisão.

No início deste ano, a PFA defendeu um banimento da FIFA contra a IFA, suas equipes nacionais e clubes. Esta moção foi apresentada pela primeira vez em abril e depois apresentada ao Congresso da FIFA em maio, com uma decisão prevista para julho. No entanto, o cronograma da decisão foi repetidamente adiado antes do anúncio de hoje, e a FIFA não revelou quando revelará os resultados da investigação.

A PFA argumentou que a IFA estava em violação do direito internacional devido à ocupação da Faixa de Gaza, racismo e discriminação contra atletas palestinos em dois clubes israelenses, e violação dos estatutos da FIFA ao permitir que cinco clubes israelenses participem de competições em assentamentos ilegais em território palestino. Essas alegações foram refutadas pela IFA.

A FIFA nomeou um painel independente para recolher provas, que foram apresentadas aos 37 membros do Conselho da FIFA na quinta-feira.

Após a audiência, o Conselho da FIFA tomou duas decisões e recomendações.

"O Comitê Disciplinar da FIFA será encarregado de iniciar uma investigação sobre a alegação de discriminação apresentada pela Associação de Futebol da Palestina", concluiu o comunicado.

"O Comitê de Governança, Auditoria e Conformidade da FIFA será designado para investigar - e posteriormente aconselhar o Conselho da FIFA sobre - a participação de equipes de futebol israelenses em competições que supostamente ocorrem em território palestino."

Ambas as equipes nacionais têm jogos agendados para a próxima semana. A Palestina enfrenta o Iraque nas eliminatórias da Copa do Mundo em 10 de outubro, enquanto Israel joga contra a França na Liga das Nações no mesmo dia.

