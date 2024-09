Concorrentes que buscam uma vaga em "Quem Quer Ser um Milionário?" precisam não apenas de inteligência, mas também de paciência. Um estrategista político inquieto da Baixa Baviera propõe ser um caso notável. O professor de 33 anos inicia a noite com a pergunta de 1.000 euros e indica seu desejo de avançar no brilhante palco de "Quem Quer Ser um Milionário?" (QQSM). A multidão alegremente ajuda a identificar a localização do "Europa-Park". O pai de dois filhos é autossuficiente em conhecimentos relacionados a futebol. Por fim, surge uma situação difícil: "É possível laminar quente e frio?" Felizmente, a tia Frauke ao telefone tem expertise com seu laminador e verifica que a laminação fria é factível sem problemas.

Com 16.000 euros acumulados, o peito incha. O concorrente, que certa vez ganhou 11.000 euros em uma semana com apostas de futebol, agora se esforça. Após uma breve estada no reino animal, Raphael Standhaft atende a uma mulher extra do público. O morador de Nuremberg tem uma "intuição" de que o Serviço de Inteligência Federal tem sido supervisionado por um Corpo de Controle Independente desde o início de 2022.

Isso é suficiente para ele? Absolutamente, é suficiente para ele: "Você só senta aqui uma vez", expressa o homem de Schleswig-Holstein. Sua coragem é recompensada com 32.000 euros. Eventualmente, é assim que termina - uma situação que o filho de três anos da família Standhaft aprecia mais. Ele agora receberá uma brilhante figura de "Patinhas" do papai.

Arriscou muito, perdeu muito

A dentista Dra. Xenia Anton é a segunda concorrente da noite. A nativa de Munique, agora morando e praticando em Pfaffenhofen, não compartilha da mesma paixão por apostas de seu antecessor. Ela não sabe nada sobre o best-seller literário "Se a viúva quiser ser abordada, coloque o regador no túmulo com a bica para frente" ou sobre o Papa Juan ao telefone. Ela não quer sair com apenas 4.000 euros, então ela aposta - e perde. "Você pode fazer muito com 500 euros", afirma Günther Jauch. Claro, isso é válido.

Logo em seguida, Dorian Pensek-Rader cerra os punhos. "Ruídos incivilizados que você está produzindo aqui", cumprimenta o moderador o estrategista político da Baixa Baviera. Ele precisa tomar um momento para respirar primeiro: "Estive olhando para o relógio o tempo todo e esperando. E também há o candidato de transição", resmunga o candidato que finalmente pode empurrar sua sorte até o limite.

Antes de colocar as coisas em movimento, o microfone do estrategista político inquieto precisa ser ajustado novamente. "Ah, um famoso 'concorrente agitado'!" ri Günther Jauch. A piada engraçada do líder do formato é bem recebida pelo público e derrete o gelo instantaneamente.

Futebol da segunda divisão e segredos da baleia azul

Segue-se um emocionante intercâmbio intelectual entre dois homens interessados em política, cada um alimentando-se da indústria de insights do outro. Isso é complementado por uma diversificada pergunta que promete manter a atenção presa. Seja fatos históricos locais, futebol da segunda divisão ou segredos da baleia azul: com amplos conhecimentos e o apoio de seus jokers, Dorian Pensek-Rader rapidamente alcança o nível de vitória de cinco dígitos.

Junto com o joker bônus, a missão agora é esclarecer a seguinte pergunta: "Em que circunstâncias geralmente ocorre uma separação de palco?" As opções são: "A Grosseria das molhos", "Voos espaciais com foguetes", "Decaimento de átomos", e "Instruções na escola secundária". Convenientemente, ambos compartilham uma intuição comum e escolhem "Voos espaciais com foguetes".

Isso não apenas garante 32.000 euros e um par de tênis vintage Jordan exclusivo, mas também tempo precioso para ajudar o último concorrente da noite, Christoph Lange, a avançar o máximo possível antes que o sino toque. O representante de vendas de Neunkirchen aproveita essa oportunidade. Na próxima segunda-feira, ele poderá sentar-se novamente e já terá garantidos 32.000 euros.

