O cônjuge de um recluso da Califórnia ganha uma indemnização de 5,6 milhões de dólares após um processo por busca corporal humilhante.

Após uma viagem de quatro horas para visitar seu cônjuge na prisão de Tehachapi em 6 de setembro de 2019, Christina Cardenas passou por uma série de humilhações impostas pelas autoridades prisionais. Isso incluiu uma busca corporal completa, testes de drogas e de gravidez, e exames médicos em um hospital, seguidos por outra busca corporal por um médico homem que a violou inapropriadamente, como alegado em uma ação judicial.

Cardenas decidiu processar devido a esse tratamento, com o objetivo de impedir que outras pessoas sofram violações semelhantes.

O acordo, no valor de $5,6 milhões, será pago em grande parte pelo Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia, com o restante cobrido por outros réus, incluindo dois oficiais correcionais, um médico e o hospital Adventist Health Tehachapi Valley.

Os oficiais prisionais, baseados em um mandado, realizaram as buscas, alegando que uma busca corporal completa era permitida apenas se uma radiografia descobrisse algum contrabando dentro do corpo de Cardenas. No entanto, nem a radiografia nem a tomografia computadorizada encontraram qualquer evidência disso.

Durante esse processo, Cardenas foi algemada e submetida a uma humilhante parada através da prisão, sem acesso a água ou um banheiro a maior parte do tempo. Ela também foi cobrada pelos serviços do hospital, recebendo faturas que totalizaram mais de $5.000. Apesar de não ter sido encontrado nenhum contrabando em suas posses ou corpo, sua visita ao marido foi negada.

Um dos oficiais lhe perguntou: "Qual é o ponto de você visitar, Christina? Você não precisa visitar. É uma escolha", sugerindo que seu direito de visitar o marido preso era desnecessário.

A advogada de Cardenas, Gloria Allred, considerou essa declaração do oficial como uma tentativa de intimidar e subverter o direito de Cardenas de visitar o marido.

Durante uma visita anterior para se casar com o marido, Cardenas também passou por uma busca corporal completa e enfrentou dificuldades adicionais em suas visitas à prisão. Embora não tenha sido na mesma medida que o incidente de 6 de setembro de 2019, essas dificuldades persistiram. O marido dela ainda está detido.

O acordo obriga o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia a distribuir um memorando de política aos seus funcionários, com o objetivo de proteger os direitos dos visitantes que passam por buscas corporais completas. Isso inclui garantir que o mandado seja entendido pelo visitante, fornecer uma cópia do mandado, esclarecer o escopo do mandado e cumprir seus limites.

Allred afirmou que Cardenas não é a única pessoa a ter sofrido esse tipo de maus-tratos por oficiais correcionais e espera que esse caso ajude a proteger os direitos de cônjuges e familiares que visitam seus entes queridos na prisão.

As prisões da Califórnia vêm lidando com um problema persistente de abuso sexual e má conduta. Em resposta, o Departamento de Justiça dos EUA lançou uma investigação sobre alegações de abuso sexual sistemático por oficiais correcionais contra mulheres presas em duas prisões estaduais da Califórnia.

Começo deste ano, o Bureau of Prisons dos EUA anunciou sua decisão de fechar uma prisão para mulheres no norte da Califórnia, conhecida como "clube de estupro", após uma investigação da Associated Press revelar abuso sexual generalizado por oficiais correcionais.

Após garantir o acordo de $5,6 milhões, Cardenas e sua equipe jurídica garantirão que uma parte dos fundos seja usada para cobrir despesas de outras vítimas que tenham sofrido violações semelhantes às mãos das autoridades prisionais.

Em frente, o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia estará obrigado a disseminar um memorando de política aos seus funcionários, enfatizando a proteção dos direitos dos visitantes durante as buscas corporais completas.

