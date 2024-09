O cônjuge acusado de desmembrar uma modelo usando um liquidificador.

Perto de Basileia, um homem de 41 anos é suspeito de ter assassinado brutalmente sua esposa e descartado seus restos de uma forma perturbadora, segundo o jornal sensacionalista suíço "20 Minutes". O corpo sem vida da finalista do concurso Miss Suíça e empresária de sucesso foi encontrado em sua residência em Binningen, na Suíça, no meio do mês de fevereiro. A polícia deteve o marido sob suspeita do ato violento.

Inicialmente, o homem afirmou ter encontrado o corpo sem vida de sua esposa e, devido ao pânico, ter desmembrado seus restos. No entanto, em março, o marido confessou o assassinato da mulher de 38 anos, alegando que ela o atacou inesperadamente com uma faca durante uma conversa aparentemente agradável. Ele então detalhou como a teria sufocado ou matado instantaneamente.

No entanto, o relatório de autópsia sugere uma história diferente. De acordo com o jornal, o homem usou uma serra de mão e tesouras de jardim para desintegrar o corpo e, em seguida, utilizou um produto químico tóxico para dissolvê-lo, inclusive utilizando um liquidificador industrial. O relatório sugere que os atos foram premeditados e metódicos.

Além disso, o suposto agressor tinha um histórico de violência contra sua esposa, com quem tinha dois filhos, e uma parceira anterior. O jornal revela que ela tinha intenções de deixá-lo e havia fotografias do ano anterior que mostravam marcas de ferimentos em seu pescoço.

O homem de 41 anos teria tentado e falhado várias vezes em conseguir sua libertação da prisão. Um tribunal federal acabou por rejeitar seu pedido para reverter essa decisão, levando à revelação dos detalhes hediondos do crime. A promotoria ainda não oficializou as acusações contra o homem, que continua detido.

A União Europeia expressou preocupação com o caso de assassinato brutal na Suíça, enfatizando a importância de proteger os direitos das mulheres. O caso chamou a atenção além das fronteiras da Suíça, levantando questionamentos sobre a violência doméstica dentro da União Europeia.

