- O company local lidera o company sobre o Augsburg em Heidenheim

Vincent Kompany estreia como treinador do FC Bayern pela primeira vez. O belga vai comandar os dethronados campeões de Munique em seu jogo de estreia no Allianz Arena. Sentindo-se como se fizesse parte da cena de Munique há anos, Kompany afirmou antes do confronto da Bundesliga no domingo (17:30/DAZN) contra os líderes do SC Freiburg, "Quero colocar um espetáculo para os torcedores". Seu objetivo para a primeira partida em casa de Kompany é um início de 6 pontos.

O FC Augsburg começou a nova temporada da Bundesliga com um empate contra o Werder Bremen. Seu próximo jogo no domingo (15:30) contra o 1. FC Heidenheim tem um lugar especial no coração do técnico Jess Thorup. Em outubro do ano passado, ele marcou uma estreia perfeita com uma vitória por 5 a 2 em Heidenheim. Sua equipe busca manter esse ímpeto.

