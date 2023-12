O comissário da NWSL demite-se e a liga cancela os jogos do fim de semana após acusações de má conduta sexual por parte do treinador despedido

Riley foi despedido pelo North Carolina Courage na quinta-feira, na sequência de um relatório de investigação do The Athletic que cita jogadores que alegam que, durante anos, Riley usou a sua influência e poder para assediar sexualmente os jogadores e, num incidente, coagir um jogador a ter relações sexuais com ele.

Riley negou as acusações no relatório. A CNN não conseguiu contactar Riley para comentar o assunto.

A liga divulgou uma frase sobre a comissária Lisa Baird, dizendo que ela se demitiu e a liga aceitou.

Anteriormente, a NWSL disse que a decisão da liga de não jogar as partidas deste fim de semana foi tomada em colaboração com o sindicato dos jogadores e foi baseada na "gravidade dos eventos da semana passada".

Uma declaração do sindicato dos jogadores disse que foi uma decisão difícil pedir que os jogos fossem cancelados. O sindicato reconheceu que os adeptos fizeram planos de viagem e gastaram dinheiro para ir aos jogos. Também reconheceu que jogar é o que dá alegria aos jogadores.

"Recusamo-nos a deixar que essa alegria nos seja retirada. Também reconhecemos, no entanto, que os problemas de saúde mental são reais", diz o comunicado. A prioridade neste fim de semana será que os jogadores cuidem de si próprios, diz o comunicado.

Baird pediu desculpa pelas consequências: "Esta semana, e grande parte desta época, tem sido incrivelmente traumática para os nossos jogadores e funcionários, e eu assumo total responsabilidade pelo papel que desempenhei.

"Lamento imenso a dor que muitos estão a sentir. Reconhecendo esse trauma, decidimos não entrar em campo este fim de semana para dar a todos algum espaço para refletir. A atividade normal não é a nossa preocupação neste momento.

"Toda a nossa liga tem muito que curar, e os nossos jogadores merecem muito mais. Tomámos esta decisão em colaboração com a nossa associação de jogadores e esta pausa será o primeiro passo para trabalharmos coletivamente no sentido de transformar a cultura desta liga, algo que há muito devia ter sido feito."

A bicampeã mundial Christie Pearce Rampone, que deveria ser introduzida no National Soccer Hall of Fame no sábado, optou por adiar a sua introdução até 2022.

A jogadora disse que tomou a decisão "depois de digerir tudo o que aconteceu nos últimos dias" e quer ser introduzida no próximo ano, quando "todos nós podemos celebrar adequadamente o futebol feminino".

Ex-jogadora fala de Riley: 'Senti-me reivindicada'

A NWSL, composta por 10 equipas, tinha cinco jogos agendados para sexta-feira e sábado. Os próximos jogos serão na quarta-feira, com três partidas, incluindo o North Carolina Courage jogando em casa.

O The Athletic informou que entrevistou mais de uma dúzia de jogadoras que atuaram sob o comando de Riley desde 2010 e outras que estão envolvidas com o futebol feminino.

Uma ex-jogadora que jogou com Riley em três equipas diferentes, Sinead Farrelly, descreveu como Riley, casado, a coagiu a entrar no seu quarto de hotel para ter relações sexuais. Farrelly descreveu o facto de ter estado sob o controlo de Riley, dizendo: "Senti-me reclamada. Sinceramente, essa palavra descreve-o na perfeição para mim, porque tenho a sensação de que ele andou por aí e olhou para os seus potenciais clientes, e concentrou-se em mim. Ele reclamou-me; foi essa a sensação do seu toque. Só me lembro de pensar: "Será que mais alguém está a ver isto?" Senti-me sob o seu controlo".

Outro incidente relatado descreve Riley a coagir Farrelly e a colega de equipa Mana Shim a regressarem ao seu apartamento e a pressionar as duas a beijarem-se. Shim descreveu uma altura em que Riley a convidou para uma sessão de filmagens de um jogo no seu quarto de hotel e a cumprimentou vestindo apenas roupa interior. Outros ex-jogadores, que não quiseram ser identificados, disseram que o ex-treinador fez comentários inapropriados sobre peso e orientação sexual.

The Athletic pediu a Riley que comentasse a sua alegada má conduta, ao que ele respondeu que as alegações dos antigos jogadores eram "completamente falsas". Segundo o The Athletic, Riley disse-lhes por correio eletrónico: "Nunca tive relações sexuais ou fiz avanços sexuais com estes jogadores".

Nas suas negações ao The Athletic, Riley disse que "há uma hipótese de eu ter dito algo que ofendeu alguém", mas não "menosprezou" os jogadores. Riley também negou ter revisto imagens de jogos em seu quarto de hotel.

Riley treinou o Portland Thorns de 2014 a 2015, o Western New York Flash em 2016 e o Courage depois que o Flash se dissolveu e os direitos de franquia foram vendidos a um grupo na Carolina do Norte. Foi o treinador do ano em 2017 e 2018.

Organismos governamentais vão investigar

A US Soccer disse na sexta-feira que vai contratar alguém para conduzir uma investigação independente das alegações.

"Levamos a sério a nossa responsabilidade de investigar vigorosamente o comportamento abominável que foi relatado e obter uma compreensão completa e franca dos fatores que permitiram que isso acontecesse", disseram as autoridades em um comunicado. A US Soccer não apenas governa o futebol no país, mas também apoia financeiramente a NWSL. E até esta temporada, a US Soccer geria as operações da liga.

A federação disse que estava à procura de um investigador com experiência em alegações de má conduta no local de trabalho de alto nível para liderar a investigação.

A FIFA, o órgão internacional que rege o desporto, também anunciou que está a abrir uma investigação.

"Quando se trata de má conduta no futebol, gostaríamos de reiterar que a posição da FIFA é clara: qualquer pessoa considerada culpada de má conduta e abuso no futebol deve ser levada à justiça, sancionada e afastada do jogo", disseram os responsáveis da FIFA.

Jill Martin e Jacob Lev, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com