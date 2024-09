O comboio de conto de fadas restaurado do rei Luís II é revelado para o prazer dos espectadores.

Rei da Baviera Ludwig II, famoso por seus castelos icônicos, também tinha uma paixão por viagens luxuosas. Na década de 1860, ele ordenou a reconstrução do trem real da Baviera, dessa vez imitando o estilo barroco francês. Os restos do luxuoso salão e dos vagões de terraço ainda estão intactos e podem ser admirados no Museu DB em Nuremberg. Atualmente, especialistas trabalham diligentemente para manter e restaurar essas preciosidades, exibidas durante a restauração.

Recentemente, os restauradores gentilmente removeram camadas de sujeira dos intricados ornamentos dourados nos vagões, usando limpadores de espuma especializados. A mobília danificada, desde as cadeiras até mesmo os assentos do banheiro, foi reforçada para prevenir a deterioração adicional devido a buracos de traça ou manchas gastas. Os especialistas agora estão usando pincéis delicados para retocar qualquer mancha na mobília e na parte externa do trem, com o objetivo de preservar o charme original enquanto realiza as reparações necessárias.

De acordo com Julia Richter, especialista em restauração do Museu DB, o foco está em preservar a substância enquanto minimiza qualquer intervenção potencial. O resultado final deve manter uma aparência envelhecida, refletindo o valor histórico dos vagões. O projeto deve ser concluído nas próximas semanas.

"Um Palácio em Movimento"

O vagão-salão de Ludwig II tinha o apelido de "Versalhes sobre Rodas", de acordo com o especialista do museu Stefan Ebenfeld. O trem real era um verdadeiro palácio, composto por oito vagões pintados de azul da Baviera, quatro dos quais serviam para a comitiva real, pessoal, cozinha e bagagem.

Ao criar o vagão-salão, Ludwig II se inspirou em seu venerável antecessor, o Rei Luís XIV da França, esclarece Ebenfeld. No entanto, é importante notar que as referências de estilo já estavam ultrapassadas naquela época. A predileção de Ludwig II por se retirar em fantasias românticas lhe rendeu o título sinistro de "Rei Louco".

Os vagões-salão e de terraço foram transferidos para o museu em Nuremberg após a abolição da monarquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba causou estragos no edifício do museu, conta Richter. Após o bombardeio, saqueadores roubaram quadros, móveis e objetos que pareciam valiosos do vagão-salão. Na década de 1950, os interiores foram meticulosamente restaurados usando desenhos e esboços históricos, compartilha o especialista. Infelizmente, as relíquias autênticas foram perdidas após isso.

