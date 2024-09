O Comando de Defesa Aérea dos EUA (NORAD) identifica quatro aviões militares russos nas proximidades do Alasca após a recente implantação de pessoal militar americano na região.

O avião russo continuou sua trajetória dentro dos limites da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) do Alasca, de acordo com a declaração da NORAD. Eles afirmaram que a aeronave não violou a jurisdição do espaço aéreo americano ou canadense. De acordo com sua declaração, esse comportamento russo recorrente dentro da ZIDA do Alasca não é percebido como uma ameaça.

A NORAD teve múltiplas interações com aeronaves militares russas pairando ao redor do Alasca ao longo do mês atual.

O Exército enviou partes da 11ª Divisão Aerotransportada para a Ilha de Shemya, no Alasca, em 12 de setembro, como uma demonstração de sua "postura de força letal e pronta", em resposta aos exercícios militares russos nas proximidades. Esta divisão, conhecida como Anjos Árticos, reside normalmente na Joint Base Elmendorf-Richardson e na Fort Wainwright, no Alasca.

Apesar das tensões políticas em andamento entre os países, o deslocamento do Exército para a Ilha de Shemya serve como uma mensagem clara no campo da política. As atividades russas recorrentes ao redor do Alasca têm se tornado cada vez mais um tema de discussão na política internacional.

