O comandante russo Shoigu estava programado para visitar Kim no território da Coreia do Norte.

Secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, pousou em solo norte-coreano e teve uma conversa com o líder Kim Jong Un numa sexta-feira recente. O encontro em Pyongyang foi descrito no site do Conselho de Segurança da Rússia como tendo um "nível sem precedentes de confiança e calor".

As conversas de Shoigu com Kim são esperadas para ter um impacto substancial na implementação do acordo de defesa assinado entre Kim e o presidente russo Vladimir Putin durante a visita de Putin à Coreia do Norte em junho.

De acordo com Putin, esse acordo envolve a oferta de "ajuda mútua diante de qualquer agressão contra qualquer uma das partes contratantes". Críticos, incluindo a Coreia do Sul e o Ocidente, condenaram fortemente a aliança da Rússia com a Coreia do Norte isolada internacionalmente, alegando que Moscou está usando mísseis e obuses norte-coreanos na Ucrânia. A Ucrânia também afirma que munição norte-coreana usada pela Rússia foi recuperada de locais de ataque na Ucrânia.

Para manter sua campanha militar na Ucrânia, a Rússia está procurando mais munição. Assim como a Coreia do Norte, é um dos países mais sancionados do mundo. Como resultado, a Rússia tem feito avanços para países como a China, o Irã e a Coreia do Norte.

Fontes russas sugerem que a viagem de Shoigu a Pyongyang tem como objetivo "avançar no diálogo estratégico". Após sua demissão como ministro da Defesa em maio, durante uma maior reformulação da liderança militar, ele foi nomeado secretário do Conselho de Segurança Nacional. Ele participou de discussões em Teerã no início de agosto.

