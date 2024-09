O co-fundador da Trump Media e um dos concorrentes anteriores do "The Apprentice" desvincula aproximadamente US$ 100 milhões em ações.

Ventures do Atlântico Unido, lideradas pelo co-fundador da Trump Media & Technology Group, Andy Litinsky, atualmente detém apenas 100 ações na empresa, de acordo com registros recentes divulgados na última quinta-feira. Isso representa uma queda significativa em relação aos mais de 7,5 milhões de ações que a empresa possuía até meados de março.

Um representante legal de Ventures do Atlântico Unido não forneceu imediatamente um comentário em resposta a um pedido de declaração.

A venda de ações não é surpreendente, considerando a disputa legal em andamento entre Litinsky e Trump Media em relação às ações.

Litinsky foi um concorrente do programa da NBC, "The Apprentice", de Donald Trump, que ajudou a aumentar a reputação de Trump como um empreendedor bem-sucedido.

Inicialmente, os insiders foram proibidos de vender ações na empresa-mãe do Truth Social, Trump Media, devido a restrições de bloqueio. No entanto, parece que essas restrições foram revogadas.

A principal pergunta era se Trump venderia uma parte ou todas as suas ações substanciais na empresa. No entanto, Trump anunciou anteriormente neste mês que não venderia suas ações.

De acordo com os registros mais recentes, Trump possui cerca de 114,75 milhões de ações na Trump Media. Essas ações valiam aproximadamente $6,2 bilhões até meados de maio. No entanto, o preço das ações da Trump Media tem caído recentemente, atingindo recordes históricos nesta semana.

No fechamento de quinta-feira, a participação de Trump valia cerca de $1,6 bilhão. Depois do mercado, as ações caíram cerca de 1%.

A queda nas ações de Ventures do Atlântico Unido na Trump Media & Technology Group pode potencialmente afetar sua estratégia comercial. Apesar da venda de ações, a disputa legal de Trump Media com Litinsky sobre as ações pode apresentar desafios adicionais para o negócio.

