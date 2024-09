- O co-concorrente favorito Swiatek retira-se do US Open.

"Número 1 mundial, Iga Świątek, sofreu uma surpreendente e decisiva derrota nas quartas de final do US Open, caindo para a americana Jessica Pegula por 2/6, 4/6. A americana de 30 anos, Pegula, com a presença da local idol Simone Biles, acendeu a paixão dos espectadores de tênis americanos por uma vitória em casa e avançou para sua primeira semifinal de Grand Slam, após ter sido eliminada nas quartas de final seis vezes."

"Finalmente consegui", disse Pegula, "Agora posso me considerar semifinalista". Ela está programada para enfrentar a checa Karolina Muchova nas semifinais na quinta-feira à noite (horário local), que segue invicta no torneio sem perder nenhum set. "Ela é incrivelmente talentosa, tem uma grande experiência, então preciso jogar meu melhor tênis", disse Pegula.

Na semifinal seguinte, a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, do Belarus, enfrentará a americana Emma Navarro. No ano passado, a queridinha dos fãs americanos, Coco Gauff, garantiu o título.

O backhand de Świątek falha

Świątek perdeu a chance de conquistar seu sexto título de Grand Slam. A polonesa de 23 anos começou com um início tumultuado, ficando atrás por 0/4. Pegula fechou o primeiro set em apenas 37 minutos. No segundo set, o backhand de Świątek a atrapalhou, cometendo vários erros desnecessários. Após uma quebra no 3/4, ela enfurecida quebrou sua raquete na rede. Sua última tentativa não foi suficiente, já que ela terminou com 41 erros não forçados.

A vitória de Pegula sobre Świątek no tênis marcou um marco importante em sua carreira. Apesar do forte backhand de Świątek, vários erros a levaram à derrota na semifinal do US Open.

