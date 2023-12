Destaques da história

O clube de golfe Muirfield faz uma votação histórica para permitir a entrada de mulheres como sócias

Pela primeira vez na história, as mulheres são admitidas como membros

Em 2016, o clube votou contra a admissão de mulheres como membros

Realizou nova votação depois de perder o direito de organizar o British Open

Numa nova votação, 80,2% dos membros do clube de golfe escocês privado, fundado em 1744, optaram por aceitar membros do sexo feminino, anulando uma votação anterior realizada há menos de 12 meses.

O R&A, organizador do Open Championship, agiu rapidamente para reintegrar o Muirfield na rota do Open, depois de ter sido removido em 2016.

O resultado da votação de maio passado provocou uma tempestade, com a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, a considerar a decisão "indefensável".

Em resposta ao anúncio de terça-feira, Sturgeon tweetou: "Muito bem, Muirfield - a decisão de admitir mulheres como membros é enfática e correcta. Estou ansioso para vê-los sediar o Open novamente no futuro".

LER: Muirfield proibido de acolher o British Open

LER: Muirfield procura votação para novos membros femininos

As mulheres enfrentam uma espera de dois anos

Com uma maioria de dois terços necessária para derrubar a posição apenas masculina do clube, o capitão do clube Henry Fairweather disse que 498 votos foram devolvidos a favor da admissão de mulheres, com 123 votos contra.

A taxa de participação foi de 92,7%.

"Estamos ansiosos por dar as boas-vindas às mulheres como membros que irão desfrutar e beneficiar das grandes tradições e do espírito amigável deste clube notável", disse Fairweather.

Muirfield, sede da Honourable Company of Edinburgh Golfers, acolheu o último dos seus 16 Open Championships em 2013, quando o americano Phil Mickelson levantou o famoso Claret Jug.

Martin Slumbers, diretor executivo do R&A, afirmou: "É extremamente importante para nós, ao organizarmos um dos maiores eventos desportivos do mundo, que as mulheres possam tornar-se membros de todos os nossos clubes anfitriões.

"Muirfield é um local verdadeiramente excecional para o Open e estamos ansiosos por levar o Campeonato para lá no futuro."

Anteriormente, as mulheres podiam jogar no campo "links" e visitar o clubhouse como convidadas e visitantes.

O clube admite que é provável que demore pelo menos dois anos até que a primeira mulher se junte ao clube.

"A atual lista de espera para ser membro do Muirfield sugere que os novos candidatos a membros, homens e mulheres, podem esperar dois a três anos, ou mais, para se tornarem membros do clube", refere um comunicado.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com