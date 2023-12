O clima mais extremo do ano mostra o que um planeta em aquecimento é capaz de fazer e o que está para vir

Não haveria tempo sem calor; o calor é energia e o tempo é uma expressão dessa energia, de uma atmosfera que tenta equilibrar-se. Mas demasiado calor no sistema aumenta os limites do que é possível no clima e empurra-o para os extremos.

Por isso, talvez não seja surpresa que o calor recorde deste ano tenha sido uma "linha de passagem" em muitos dos eventos climáticos mais brutais de 2023, disse Kristina Dahl, cientista climática da Union of Concerned Scientists, à CNN.

"A mudança climática influencia nosso clima na Terra todos os dias", disse Dahl. "Na minha opinião, o ónus da prova agora é mostrar que as alterações climáticas não influenciaram um evento, porque estão claramente a influenciar tudo à nossa volta".

Os fenómenos meteorológicos extremos deste ano não são únicos - são um sinal do que está para vir.

"Estes tipos de acontecimentos continuarão a tornar-se mais frequentes e mais graves se continuarmos a aquecer o planeta", afirmou Dahl.

Estes são apenas alguns dos exemplos mais notáveis de 2023 do que pode ser o clima extremo de um planeta em aquecimento.

Intensificação rápida fora do normal

O calor recorde não estava apenas no ar, também chegou aos oceanos, que absorvem a maior parte do excesso de calor da Terra.

"As temperaturas à superfície do mar foram muito mais quentes do que em qualquer ano anterior de que há registo", afirmou Dahl.

A água quente actua como alimento para as tempestades, e a água excecionalmente quente do oceano em 2023 não só criou mais tempestades no Atlântico, neutralizando os efeitos de amortecimento das tempestades de um El Niño em fortalecimento, mas também alimentou o fortalecimento explosivo das tempestades que se formaram em todo o mundo.

Este reforço explosivo, conhecido como intensificação rápida, está a tornar-se mais provável à medida que a atmosfera aquece.

Um total de 12 ciclones tropicais nas bacias do Atlântico e do Pacífico Orientalintensificou-se rapidamente em 2023.

O Lee foi o furacão mais forte do Atlântico nesta temporada e atingiu o seu máximo como um raro furacão de categoria 5 no oceano aberto em setembro, depois de os seus ventos se terem reforçado a uma velocidade impressionante de 85 mph em 24 horas. Esta explosão fez do Lee a terceira tempestade atlântica com a intensificação mais rápida de que há registo.

OIdalia, o único furacão a atingir os EUA este ano, foi mais um exemplo da intensificação rápida e mais frequente das tempestades mesmo antes de atingirem terra firme.

A tempestade atingiu brevemente o estatuto de categoria 4 antes de se abater sobre a região de Big Bend, na Florida, como um furacão de categoria 3 - a tempestade mais forte a atingir a região em mais de 125 anos.

O furacão Otis, no Pacífico Oriental, foi o exemplo mais extremo de reforço rápido em qualquer uma das bacias este ano. Os ventos do Otis aumentaram uns espantosos 115 mph nas 24 horas que antecederam a sua devastadora chegada aAcapulco, no México, em outubro.

O Otis foi a tempestade mais forte do Pacífico a atingir o México e ocorreu apenas duas semanas depois de o furacão de categoria 4 Lidia - também um intensificador rápido - ter atingido o sul de Puerto Vallarta como outra das tempestades mais fortes do Pacífico mexicano.

A rápida intensificação também ajudou o furacão Hilary a manter força suficiente para atravessar a Califórnia como uma tempestade tropical - a primeira do estado desde 1997. Hilary descarregou um dilúvio que bateu recordes de precipitação tropical em alguns estados e causou inundações extremas que se prolongaram durante meses num dos locais mais secos da Terra.

Uma tragédia histórica num ano de comportamento invulgar em matéria de incêndios florestais

O ano foi marcado por um comportamento invulgar dos incêndios florestais, tanto nos locais onde começaram como nos locais onde não começaram.

Os incêndios florestais queimam normalmente 7 a 8 milhões de acres de terra por ano nos EUA, mas apenas carbonizaram 2,6 milhões de acres em 2023, mostram as estatísticas do National Interagency Fire Center.

Isto deveu-se, em parte, a um início de ano encharcado no Ocidente tipicamente ardente, que manteve os incêndios florestais a um nível mínimo após anos de destruição. Uma estação não é uma tendência e, à medida que o mundo aquece, os incêndios florestais estão a tornar-se mais frequentes e mais graves, sobretudo no Oeste, segundo a última Avaliação Climática Nacional.

Ainda assim, a estação revelou-se mortífera e destrutiva, uma vez que o calor intenso, combinado com a falta de chuva, secou o solo e deixou vulneráveis aos incêndios as zonas tipicamente húmidas dos EUA e grande parte do Canadá.

A tragédia atingiu a ilha de Maui, no Havai, em agosto, sob a forma do inferno de Lahaina.

As chamas provocadas pelo vento avançaram tão rapidamente através das ervas invasoras secas, engolindo tudo no seu caminho, que algumas pessoas que fugiam para salvar as suas vidas não tiveram outra alternativa senão saltar para o Oceano Pacífico. Muitas não conseguiram escapar e o incêndio de Lahaina tornou-se o mais mortífero em solo americano em mais de 100 anos.

O Louisiana é um dos estados mais húmidos dos Estados Unidos, mas após um verão de calor interminável, sem sistemas tropicais e com pouca chuva, o solo transformou-se em cinza. A tremenda secura atingiu o seu auge em novembro, quando 75% do estado estava sob uma seca excecional - a área mais extensa da história do estado.

De acordo com os dados fornecidos à CNN pelo Departamento de Agricultura e Florestas do Louisiana, os incêndios na metade sul do estado continuaram a arder durante o outono e o seu fumo alimentou um "super nevoeiro" que causou um acidente mortal perto de Nova Orleães.

Os incêndios também afectaram grande parte dos Estados Unidos, mesmo quando não estavam a arder no país.

A pior época de incêndios florestais de que há registo no Canadá queimou uma área aproximadamente do tamanho do Dakota do Norte e enviou plumas de fumo tóxico dos seus numerosos e enormes incêndios para os EUA e para a Europa.

O fumo bloqueou o sol e fez com que os níveis de qualidade do ar caíssem a pique em junho em todo o Nordeste. Céus apocalípticos e alaranjados envolveram a cidade de Nova Iorque, que chegou a registar os piores níveis de poluição atmosférica do mundo.

O mês mais quente para qualquer cidade dos EUA num verão de "inferno de calor

Este verão foram batidos recordes de calor em todo oHemisfério Norte, incluindo grande parte dos EUA. Nos EUA, uma série de cúpulas de calor assolouaszonassule central do país.

O índice de calor ultrapassou os 130 graus no Kansas, Nova Orleães atingiu a temperatura mais elevada alguma vez registada - 105 graus - e grande parte do Texas e da Florida assaram sob um calor extremo excecionalmente prolongado.

Mas uma cidade foi emblemática de um verão extremo com um calor que os cientistas disseram ser "virtualmente impossível" sem as alterações climáticas causadas pelo homem: Phoenix.

julho em Phoenix foi o mês mais quente de que há registo em qualquer cidade dos EUA. A temperatura média da cidade para o mês registou uns espantosos 102,7 graus Fahrenheit, na sequência de dias brutalmente quentes e noites de calor recorde.

Phoenix suportou um número sem precedentes de 31 dias consecutivos com temperaturas altas iguais ou superiores a 110 graus.

O calor teve um impacto devastador.

Em 2023,pelo menos 579 pessoas morreram de causas relacionadas com o calor no condado de Maricopa, onde se situa Phoenix, naquele que foi o ano mais mortífero em termos de calor desde que o condado começou a registar os dados em 2003.

Os dias em que as temperaturas elevadas ultrapassam os 100 graus estão a tornar-se mais comuns em muitas das principais cidades dos EUA à medida que as temperaturas globais aumentam, mas Phoenix registou o maior aumento de todos. A cidade regista, em média, mais 18 dias com mais de 100 graus por ano, em comparação com as médias históricas, o que se traduz em cerca de 111 dias com mais de 100 graus por ano.

Inundações de grandes proporções matam milhares de pessoas

A tempestade Daniel provocou inundações mortais na Grécia, Turquia e Bulgária em setembro, antes de se deslocar sobre o Mar Mediterrâneo e atingir a Líbia. Carregado pelas águas quentes do Mediterrâneo, Daniel transformou-se num "medicane", uma tempestade com características semelhantes às dos furacões e tufões.

A tempestade desencadeou chuvas torrenciais em toda a Líbia e uma cidade registou 16 polegadas de chuva em apenas 24 horas. Como resultado, registaram-se inundações horríveis que causaram a morte de cerca de 4 000 pessoas.

A cidade de Derna foi a mais afetada. As inundações rebentaram duas barragens e desencadearam uma enorme onda de água que varreu grande parte do centro da cidade.

A iniciativa World Weather Attribution - uma equipa de cientistas que analisa o papel das alterações climáticas na ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos - concluiu que a poluição causada pelo aquecimento do planeta tornou a precipitação mortal na Líbia até 50 vezes mais provável e 50% pior.

Não é necessário um sistema tropical ou mesmo um medicano para desencadear inundações devastadoras num mundo em aquecimento. À medida que a atmosfera continua a aquecer, é capaz de absorver mais humidade como uma toalha e depois libertá-la sob a forma de chuvas torrenciais mais extremas.

Este cenário foi repetido várias vezes nos EUA: Um comboio de rios atmosféricos mortíferos assolou a Califórnia em janeiro e março; as inundações catastróficas de julho transformaram a capital do Vermont, Montpelier, num rio furioso etornaram-se mortíferas no norte do estado de Nova Iorque; e a chuva de um mês caiu numa questão de horas na cidade de Nova Iorque em setembro, fazendo com quemetros de água das cheias se espalhassem por partes da cidade.

Laura Paddison e Nadeen Ebrahim, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

