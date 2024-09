O clã Murdoch luta com a incerteza enquanto o destino do seu império da mídia está no ar.

Rupert Murdoch, acompanhado pelo seu filho mais velho, visitou um tribunal de Reno em audiências à porta fechada num julgamento secreto. O objetivo era determinar se o homem de 93 anos poderia modificar o fundo familiar, uma herança de décadas, que dá aos seus quatro filhos mais velhos votos iguais na gestão do seu conglomerado de mídia conservadora após a morte. Murdoch quer ajustar o fundo para garantir que Lachlan, seu sucessor preferido e filho mais velho, permaneça no comando por um período prolongado.

No entanto, James, Elizabeth e Prudence, seus outros filhos, são contra essa mudança e apresentaram uma ação judicial para contestá-la. De acordo com o The New York Times e o Wall Street Journal, Murdoch teme que, se seus outros filhos assumirem o controle, eles possam amenizar a linha editorial ferozmente próspera e ultraconservadora da empresa, o que ele acha que levaria a uma redução no valor da empresa.

Os procedimentos concluíram na terça-feira, e agora os membros da família aguardam ansiosamente um veredicto.

Nos dias ou semanas seguintes, um comissário de inventário emitirá um relatório sobre se Murdoch pode alterar o fundo familiar. Este relatório não será divulgado publicamente, como mencionou Elyse Tyrell, uma advogada de Las Vegas especializada em fundos e heranças.

No entanto, a decisão pode levar algum tempo. Cada parte terá então 10 dias para contestar o relatório e a recomendação, após o que a disputa pode ser levada a um juiz. Qualquer objeção, esperada neste caso, resultará em uma decisão do juiz ou um pedido ao comissário para reconsiderar.

Infelizmente, não há prazo previsto para esse processo, disse Tyrell.

Uma decisão final do juiz pode ser contestada no Supremo Tribunal de Nevada devido aos ativos do fundo, que excedem $5 milhões e incluem entidades como o The Wall Street Journal, New York Post e órgãos de imprensa na Austrália e no Reino Unido.

Esta disputa de sucessão de alto risco desenrolou-se às escondidas no Nevada, famoso por seus ambientes judiciais altamente confidenciais para questões como decisões de fundos familiares, permitindo que as partes e os tribunais mantenham os casos com tal sigilo que mesmo sua existência não é listada nos autos do tribunal.

Recentemente, um grupo de organizações de notícias, como a CNN, pediu ao Supremo Tribunal de Nevada para revelar o caso, argumentando que "a sucessão afetará milhares de empregos, milhões de consumidores de mídia em todo o mundo e o cenário político americano".

