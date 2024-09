O clã Murdoch está envolvido numa disputa clandestina sobre herança num ambiente judicial isolado de Nevada.

No coração de uma sala de audiências isolada em Reno, Nevada, uma disputa familiar, semelhante a um episódio de alto risco da série HBO "Succession", está acontecendo sem escrutínio público ou transmissão. Esta disputa secreta, envolvendo a família Murdoch, não está destinada aos telespectadores ou à imprensa impressa.

O principal catalisador é o pedido tardio do patriarca mais velho ao tribunal, com o objetivo de alterar a confiança familiar. Inicialmente, a confiança distribuiria ações de votação iguais após sua morte para seus quatro filhos mais velhos: Lachlan, James, Elisabeth e Prudence. No entanto, Murdoch agora está defendendo que o controle exclusivo seja concedido a Lachlan, seu filho mais velho e sucessor favorito.

Lachlan, um forte defensor das crenças políticas conservadoras de seu pai, assumiu os cargos de presidente da Fox Corporation e da News Corporation desde setembro, após a aposentadoria de seu pai. De acordo com os registros do tribunal, não verificados independentemente pela CNN, Murdoch perseguiu a limitação do controle de suas empresas de mídia a Lachlan após sua morte, acreditando que isso protegeria seu valor monetário enquanto mantivesse uma linha editorial de direita.

O julgamento iminente decidirá o herdeiro do vasto império midiático de direita de Murdoch, que abrange entidades proeminentes como a Fox News e sua lucrativa bandeira, a Fox News. O resultado potencial pode levar a uma mudança na viés político do império midiático, caso os irmãos de Lachlan consigam assumir o controle. Na semana passada, James Murdoch, que deixou a News Corp. em 2020, endossou Kamala Harris para a presidência, expressando apoio à sua eleição como essencial para a força e estabilidade contínuas da democracia e da economia.

Os representantes de Murdoch recusaram comentários ou não responderam aos pedidos da CNN sobre esta história. Não foi possível obter comunicações de Prudence Murdoch, a filha mais velha.

Enquanto isso, a família Murdoch está unida em manter a natureza privada de sua disputa, apesar das discordâncias sobre seu conglomerado midiático internacional, que abrange o The Wall Street Journal, o New York Post e os canais de televisão e impressos australianos e britânicos.

A existência do julgamento foi revelada pela primeira vez em um relatório do The New York Times em julho, referenciando documentos judiciais selados.

Uma jornada pelo deserto do Nevada

despite their minimal connection to Nevada, the Murdoch family conflict is being waged covertly in a Washoe County courtroom. Nevada provides one of the most private settings for trust matters, enabling cases to remain concealed to an extreme degree, even to the point of not appearing in public court dockets.

Alex Falconi, founder of Our Nevada Judges, a non-profit watchdog organization focusing on judges' decisions and court proceedings, discussed Nevada's sealing approach. He has worked on numerous cases seeking to unveil sealed court proceedings in the state, alongside the American Civil Liberties Union. Falconi expressed concerns about the potential for unusual due process issues due to the extreme sealing measures taken in Nevada.

“If we don’t know your justification for sealing, how can we know where to file if the entire case number is sealed? How can we know who to serve if we don’t know the attorneys' details?” Falconi remarked.

Recently, the Second Judicial District Court in Nevada recognized the high interest in the Murdoch case and posted a general docket information page, which described it as "The Matter of the Doe 1 Trust, PR23-00813." Falconi was surprised by the move to make the schedule public; however, most other case-related information remains concealed.

Petitions for public disclosure

Last week, a media coalition, representing seven national news organizations including CNN, The New York Times, National Public Radio, and others, filed a petition to unseal the proceedings. The coalition argued that the intense secrecy is unconstitutional and asserts that a decision in the case would have significant consequences across the political landscape.

The coalition stated, "Nevada's courts are responsible to the public, and the public has a right to know whether the trust under dispute is being managed lawfully." They argued that sealing the entire matter is not permissible, even when all parties consent to sealing. Instead, the court should prioritize public access and provide specific justifications for any sealing.

Falconi also sought permission to film court proceedings. However, his request was denied, and he has now appealed that decision.

Last year, Falconi successfully petitioned the Nevada Supreme Court, which ruled that the public holds a constitutional right to access Family Court cases. Murdoch's attorneys contend that this ruling does not apply to their trust case, which they view as private affairs rooted deeply in equity.

Falconi suspects that the judge may dismiss the transparency petitions, which might themselves be subject to sealing. One Murdoch family member, designated in court filings only as "Doe," argued against the media petition, arguing that unsealing the proceedings would reveal "confidential information into the internal workings of their competitors." Additionally, they claimed that the public should not have access to hearings due to safety concerns, citing the requirement for Rupert Murdoch's round-the-clock security.

"The establishment media—including the Proposed Intervenors—who have portrayed Fox and News as threats to American democracy and enemies to be opposed, now question sealing justifications based on safety concerns," Murdoch's attorneys wrote in a court filing.

With the tribunal set to conduct fact-finding sessions in the upcoming week, there's a possibility that the court could make a decision regarding media coverage at any moment.

Should the judge grant the unveiling of the case, it could trigger significant repercussions in Nevada's family court system. However, not everyone is advocating for the uncovering of these cases. Some contend that sealing family court proceedings aids in safeguarding the privacy of the fragile. Falconi, among others promoting transparent courtrooms, proposes that cases can be confined on a case-by-case basis, or specific details can be concealed or blurred.

Falconi isn't affiliated with the media alliance, but he hopes the extensive media coverage surrounding the Murdoch case will inadvertently assist his cause.

"Quando todos vocês, com seus relatórios convencionais, vêm à tona, isso está provando ser benéfico, pois eles estão começando a entender que isso não é procedimento padrão", expressou Falconi. "Eles estão começando a entender que somos peculiares, e isso os impulsionará a corrigir a situação."

A disputa empresarial em andamento dentro da família Murdoch, em torno do controle de seu vasto império midiático, levou uma coalizão de sete organizações de notícias nacionais a apresentar uma petição para divulgação pública, argumentando que o extremo sigilo em torno do caso é inconstitucional e pode ter consequências significativas. Alex Falconi, fundador do Our Nevada Judges, também solicitou permissão para filmar audiências do tribunal, citando o direito do público de ter acesso a casos de tribunal de família, apesar de seu pedido ter sido negado e subsequente recurso.

Leia também: