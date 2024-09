O ciclone tropical John, caracterizado como um 'zumbi', reforça a força no Pacífico, inundando partes da costa sudoeste do México.

O "furacão zumbi", batizado de John, foi classificado como um sistema que enfraquece antes de se fortalecer novamente em uma tempestade. Após atingir a terra em Mexico como um mortal furacão de categoria 3 na segunda-feira à noite, ele enfraqueceu, apenas para recuperar a força e atacar a costa do Pacífico do México. Mesmo após seu enfraquecimento inicial, os restos da tempestade continuaram a atravessar a costa, causando chuvas persistentes.

Na cidade turística de Acapulco, que ainda não se recuperou totalmente da devastação causada pelo furacão Otis no ano passado, certos bairros foram inundados, levando os moradores das áreas vulneráveis a se mudarem para abrigos temporários. Partes da cidade testemunharam mais de 500 mm de chuva nesta semana, e um impressionante 431 mm nas últimas 24 horas.

Um vídeo viral nas redes sociais mostrou um táxi sendo arrastado pelas águas de enchente, com pessoas ainda dentro. O veículo acabou parando, permitindo que as autoridades próximas resgatassem os passageiros.

Equipes de resposta a emergências foram enviadas à cidade com balsas e barcos para salvar aqueles presos pelas águas turbulentas. De acordo com a governadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, esses esforços estão em andamento.

As operações no aeroporto de Acapulco foram suspensas, e as instituições educacionais em todo o estado foram instruídas a permanecer fechadas até novo aviso.

Relatos de cidades rurais próximas a Acapulco sugerem falhas temporárias de energia devido à chuva. Alguns mercados foram fechados, dificultando que as pessoas obtenham suprimentos essenciais para lidar com a tempestade.

Como um residente contou à CNN, "Espero que não persista por muito tempo, pois não haverá comida suficiente".

O furacão revivido é previsto para trazer "quantidades extremamente pesadas a extraordinárias" de chuva, ventos poderosos e ondas altas na parte sudoeste do país, de acordo com a declaração da Comissão Nacional de Águas do México na quinta-feira.

Em Benito Juárez, município de Guerrero, um rio começou a transbordar de suas margens, com os níveis de água chegando à altura de uma ponte acima. Há preocupações de que a cidade de San Jerónimo possa enfrentar enchentes. As autoridades pediram às pessoas para manter uma distância segura da margem do rio e da ponte.

Às 12h ET de quinta-feira, o furacão John estava localizado a cerca de 120 km a oeste de Zihuatanejo, Guerrero, com ventos máximos sustentados de 120 km por hora.

A tempestade é projetada para depositar 10 a 20 polegadas de chuva nos estados de Guerrero e Michoacán até sexta-feira, e até seis polegadas em Colima e oeste de Oaxaca.

