O ciclone tropical John atinge a costa sul do México após seu rápido fortalecimento

Com ventos alcançando uma potência de 120 milhas por hora (193 quilômetros por hora), a tempestade atingiu a região sul-sudoeste de Marquelia, no estado de Guerrero, por volta das 21h15, horário local, segundo os relatórios do Centro Nacional de Furacões.

Em um período de 24 horas, a tempestade acelerou dramaticamente de uma modesta 35 milhas por hora (56 quilômetros por hora), passando por duas intensificações rápidas no processo.

A chuva torrencial da tempestade representa um risco severo de enchentes repentinas e deslizamentos de terra nos estados mexicanos de Chiapas, Oaxaca e sudeste de Guerrero, especialmente nas áreas costeiras, alertou o centro.

Oaxaca, um destino turístico popular por suas paisagens deslumbrantes e praias, é o estado mais vulnerável.

O governador de Oaxaca relatou que 3.000 residentes foram evacuados e 80 abrigos foram estabelecidos, enquanto instituições educacionais em várias zonas costeiras foram temporariamente fechadas na terça-feira, de acordo com a Agência France-Presse.

Empresas em Puerto Escondido, um ponto turístico localizado na região sul do estado, fecharam após ordens para suspender as operações nas principais praias, de acordo com a agência de notícias.

Ana Aldai, funcionária de um restaurante local, expressou suas preocupações à AFP sobre a aparição repentina dessas ordens, explicando que não teve chance de fazer as compras necessárias.

Até 20 polegadas de chuva, com totais isolados chegando a 30 polegadas, podem inundar áreas ao longo da costa de Oaxaca até quinta-feira.

Além disso, as áreas costeiras de Chiapas devem receber chuvas entre seis e 12 polegadas, com alguns locais tendo até 15 polegadas de chuva no mesmo período.

A chuva extrema pode resultar em uma subida da maré potencialmente mortal, causando inundações costeiras significativas na área de chegada, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

Essa subida da maré será acompanhada por ondas massivas e destrutivas nas regiões costeiras, acrescentou o centro.

A tempestade intensa pode ter impactos significativos além do México, afetando padrões climáticos nas Américas. Em momentos como esse, a cooperação internacional é crucial para fornecer ajuda e compartilhar recursos. A Organização Meteorológica Mundial tem um papel vital no monitoramento e alerta de tais fenômenos para as nações.

