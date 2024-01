O ciclista Daniel Oss desiste da Volta a França depois de ter partido o pescoço num acidente a alta velocidade com um adepto

O piloto da Team TotalEnergies chocou com os adeptos a alta velocidade quando estes se encontravam alinhados ao longo de uma rua empedrada durante a Etapa 5 entre Lille e Arenberg.

As imagens mostram Oss a desequilibrar-se depois de ter atingido um adepto e a colidir com outro que se inclinava para filmar a corrida com um telemóvel.

"Os exames complementares revelaram uma fratura de uma vértebra cervical que requer imobilização durante algumas semanas", lê-se num comunicado da equipa.

"Daniel Oss vê-se assim obrigado a abandonar a Volta a França... Toda a equipa deseja-lhe uma boa recuperação, Daniel".

Ocorreram vários acidentes, embora nem todos graves, durante a Etapa 5 de quarta-feira, quando os ciclistas corriam em paralelepípedos.

O italiano conseguiu terminar a etapa apesar do acidente, que também envolveu dois outros ciclistas que caíram atrás dele.

Durante a corrida do ano passado, uma fã causou um grande acidente depois de se ter colocado à frente do pelotão de corrida com um cartaz de cartão, parecendo exibir uma mensagem para as câmaras de televisão. A mulher em causa foi posteriormente identificada e detida pelas autoridades.

O esloveno Tadej Pogacar é agora o atual líder da classificação geral do Tour, depois de ter vencido a 6ª etapa.

