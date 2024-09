Rejeições nas checkpoints das fronteiras - O chefe do SPD se opõe ao ultimato da migração

Dentro do SPD, a proposta da União para "rejeições" nas fronteiras como pré-requisito para diálogos com a coalizão do semáforo enfrenta críticas. "Já colocamos em movimento um pacote de segurança dentro da coalizão do semáforo, e agora há demandas da União. Estamos examinando se elas se alinham", comentou o líder da partido, Lars Klingbeil, na RTL "Bom Dia". "No entanto, não deveríamos externalizar essas negociações com quaisquer demandas ou ultimatos."

O líder da CDU, Friedrich Merz, afirmou após a reunião sobre migração e segurança interna que os países liderados pela CDU e CSU só participariam de novas negociações se pessoas fossem rejeitadas nas fronteiras alemãs. "Se o governo federal não fizer isso, não estamos disponíveis para a continuação dessas discussões." Merz não participou das consultas privadas. Representantes da coalizão do semáforo, dos países e da União participaram.

A política verde Irene Mihalic comentou aos jornais do grupo de mídia Funke, "Rejeitar pedidos de asilo na fronteira não é legal de acordo com o direito europeu, uma vez que o Regulamento de Dublin se aplica aqui e o estado membro competente deve ser identificado durante o procedimento de asilo. Isso é frequentemente difícil e pouco prático de implementar na fronteira."

O chefe de negócios parlamentares da CDU/CSU, Thorsten Frei, argumentou que deportar pessoas diretamente na fronteira era compatível com a lei. Ele se referiu ao artigo 72 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que garante a competência dos estados membros da UE para manter a ordem pública e a segurança interna.

Mihalic rebateu que invocar esse artigo era "forçado". "O estado de emergência nacional tem muito pouco alcance de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da UE e nunca foi legalmente verificado." Na sua opinião, apenas alterar leis europeias, como o Regulamento de Dublin, seria legalmente viável.

De acordo com as regras de Dublin, o país onde um migrante chega na Europa é tipicamente responsável pelo procedimento de asilo. "Mesmo que os regulamentos da UE sejam insatisfatórios, eles são sempre melhores para a Alemanha do que esforços nacionais solitários", disse Mihalic.

Os municípios, assim, estão defendendo um papel nas negociações interpartidárias. "Porque os municípios são centros de integração", afirmou André Berghegger, o chefe de negócios principal das cidades e comunidades, na rádio alemã. Aqui, muitas pessoas são alojadas, cuidadas e integradas.

A entrada deve diminuir, os municípios estão no limite de capacidade, enfatizou Berghegger. Os alojamentos estão cheios, a equipe é limitada e a integração de voluntários está esgotada. Melhorias são necessárias, incluindo melhorias nas deportações.

Markus Lewe, presidente da associação alemã de cidades, concordou que o governo federal e os países deveriam melhorar especificamente a proteção contra terror e violência na Alemanha. "Refugiados devem ser deportados se eles tiverem cometido um crime com armas. Os procedimentos de Dublin devem tornar-se também mais rápidos e simples."

A associação alemã de condados exigiu uma mudança na política migratória em um documento de posição. A capacidade de recebimento e integração dos municípios está esgotada, afirmou. Portanto, uma restrição rigorosa à migração irregular é "urgentemente necessária". A associação deu as boas-vindas ao pacote de segurança apresentado pelo governo federal no final de agosto - embora lhe faltasse um conceito abrangente para uma política migratória fundamentalmente diferente. Nesse conceito, a associação de condados sugeriu, entre outras coisas, abolir o status de proteção subsidiária para refugiados, aumentar o número de deportações - também para a Síria e Afeganistão - e manter os controles fronteiriços.

A política de esquerda Sahra Wagenknecht concluiu com comentários devastadores, "Aparentemente, não foi uma cúpula migratória, mas uma cúpula de recusantes de trabalho." Ela chamou pela adoção das propostas da associação de condados. "Depois desta cúpula, parece claro: Os números não vão diminuir significativamente e a situação vai continuar a piorar até as eleições federais", disse Wagenknecht.

O político do FDP Joachim Stamp exigiu a eliminação dos benefícios sociais para todos aqueles sujeitos a deportação. "Aqueles imediatamente sujeitos a deportação deveriam receber apenas um bilhete para o voo de retorno e uma ajuda de início modesta de alguns centenas de euros após a chegada no país de destino", disse o ex-ministro da integração do NRW à agência de notícias alemã. Stamp, que serve como enviado especial do governo federal para acordos migratórios, afirmou que estava expressando sua opinião independentemente de seu cargo.

A UE, como entidade coletiva, pode ter diferentes visões sobre o controle de fronteiras e o recebimento de pedidos de asilo, o que pode potencialmente entrar em conflito com as propostas atuais dentro dos partidos políticos alemães.

O Regulamento de Dublin da UE estipula que o estado membro responsável pelo procedimento de um pedid

