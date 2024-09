- O chefe do SPD expressa uma compreensão e uma compaixão insuficientes para com a perspectiva predominante nas regiões orientais.

No estado da Turíngia, o líder do SPD, Georg Maier, acredita que a falta de compreensão das perspectivas dos alemães do Leste durante a campanha contribuiu para os maus resultados do partido. Maier expressou isso dizendo: "O que faltou foi compreensão para a visão de Leste, já que ela é diferente". Ele falou em Berlim no dia seguinte às eleições. Maier acredita que melhores explicações deveriam ter sido dadas no Leste sobre o apoio da Alemanha à Ucrânia, que foi atacada pela Rússia. Questões como pensões mais baixas, menor riqueza na Alemanha Oriental e a lacuna salarial persistente entre Leste e Oeste são "algo que precisamos abordar", disse Maier. "Justiça leva a uma democracia estável."

O SPD conseguiu apenas 6,1% dos votos em segundo turno nas eleições estaduais da Turíngia, marcando seu pior resultado desde a reunificação. Com 32,8%, o AfD, amplamente reconhecido como extremista de direita pelo estado constitucional da Turíngia, tornou-se a força mais forte. O novato BSW surpreendentemente ganhou 15,8%.

Maier expressou decepção com a política federal, afirmando: "É uma pena que as pessoas só expressem choque sobre a Turíngia aqui em Berlim em dias como esse". Ele acrescentou: "Teria sido melhor se todas as partes democráticas não tivessem realizado certas ações". Ele mencionou a disputa dentro do governo de coalizão SPD, Verdes e FDP e como as partes democráticas lidaram umas com as outras. "Chamar as partes democráticas de inimigo principal prejudica a democracia", comentou Maier, dirigindo-se à CDU.

Apesar da crença de Maier na importância de abordar as disparidades Leste-Oeste e melhorar a comunicação, a posição do SPD em questões como o apoio à Ucrânia pode ter contribuído para uma má compreensão nessa população, potencialmente influenciando o mau desempenho do partido nas eleições estaduais, refletindo uma mudança na visão do mundo em direção a alinhamentos políticos tradicionais.

Compreender a perspectiva dos alemães do Leste, incluindo preocupações com as disparidades econômicas e as pensões mais baixas, é crucial para fomentar a estabilidade na democracia, como Maier enfatizou, alinhando-se com a noção de que "justiça leva a uma democracia estável".

