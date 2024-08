O chefe do SPD, Esken, recusa a proposta de Merz para o santuário.

Líder do SPD, Saskia Esken, recusa-se a colaborar com a União no endurecimento das leis de asilo sem os outros parceiros da coalizão. Ela acredita que, em situações desafiadoras, é importante que um chefe de governo discuta potenciais cooperações com o líder da oposição, mas não às custas dos Verdes e do FDP, seus parceiros de coalizão.

O Chanceler alemão, Olaf Scholz, e o líder da CDU, Friedrich Merz, tiveram uma longa conversa na terça-feira, com o foco principal sendo as consequências do ataque de Solingen. Merz propôs uma ação conjunta com o SPD na política migratória, com o objetivo de promover mudanças na lei durante a próxima sessão parlamentar, que começa em 9 de setembro. Ele deseja trabalhar com as partes da coalizão que estão abertas a essa abordagem, com o objetivo de aprovar as mudanças com uma maioria de apoiantes da União e do SPD.

No entanto, Esken destacou a necessidade de entender por que a deportação do suspeito falhou e como prevenir a radicalização na Alemanha.

"Eu também não entendo, como um Verde"

Os Verdes acusaram Merz de explorar o ataque de Solingen para fins políticos. "Temos eleições estaduais chegando. Eu entendo até certo ponto. Mas espero que não façamos política partidária agora", disse o Ministro da Agricultura, Cem Özdemir, na ntv. Merz ignora o fato de que as mudanças na lei de asilo foram aprovadas em conjunto com os Verdes. Além disso, Merz está desviando a atenção do fato de que o problema não estava em uma lacuna na lei, mas na falta de aplicação pelas autoridades. "Isso deixa as pessoas loucas, que constantemente falamos sobre mudanças na lei, mas nem sequer aplicamos as existentes", disse Özdemir.

O Ministro Verde também criticou a ineficiência das autoridades de segurança alemãs. "As autoridades de segurança alemãs estão presas entre métodos tradicionais e tecnologia avançada enquanto outros usam alta tecnologia", disse Özdemir. "Há lacunas na lei. Por exemplo, os serviços estrangeiros devem nos fornecer informações que nossos serviços são legalmente proibidos de obter. Isso é algo que nenhuma pessoa normal entende. Eu também não entendo, como um Verde."

"Temos um problema"

Da mesma forma, o Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, ecoou isso. O Vice-Chanceler Verde reconheceu que há muito a ser feito no campo da política de segurança. Em uma mensagem de vídeo, Habeck citou o equipamento e as competências das autoridades de segurança, a luta contra a radicalização e a migração como exemplos. "Temos um problema", disse Habeck. Com o aumento do número de refugiados desde 2015, também aumentou o número de criminosos violentos. "Aqueles que abusam de nossa hospitalidade ou do alto valor do asilo não têm direito de continuar invocando-o."

Habeck apontou a discrepância nas deportações entre aqueles legalmente obrigados a sair do país e aqueles que efetivamente o fazem, um "problema de aplicação". Ele voltou a defender leis de armas mais rígidas e uma ação mais forte contra plataformas da internet que falham em combater consistentemente a propaganda.

O FDP também parece apoiar as mudanças propostas por Merz na política de asilo e migração. "O FDP está pronto para fazer esforços bipartidários para implementar consistentemente um novo realismo na migração pelos governos federal e estaduais", disse o líder do FDP e Ministro Federal das Finanças, Christian Lindner, à Bild. "As propostas de migração de Merz estão em grande parte alinhadas com as do FDP." Lindner também enfatizou que o FDP já havia chamado por mais controle migratório "quando a CDU ainda estava no curso de Merkel".

