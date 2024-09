O chefe do programa nuclear do Irão expressa o desejo de um encontro cara a cara com o líder da AIEA, Grossi, em Teerã.

Irã espera receber o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pela primeira vez em algum tempo, segundo declarou o chefe nuclear iraniano. "Representantes de ambas as partes discutiram esse assunto e, após harmonizar os planos, Rafael Grossi foi convidado a visitar o Irã", declarou Mohammad Eslami, chefe da organização nuclear iraniana. Essa visita também marcará o primeiro encontro entre Grossi e o novo presidente moderado do Irã, Massoud Rajavi. A data da viagem de Grossi ao Irã ainda não foi confirmada. A AIEA ainda não comentou sobre os detalhes da possível visita.

Em 2015, o Irã concordou em reduzir significativamente suas atividades nucleares em troca do levantamento das sanções internacionais. No entanto, o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se desse acordo em 2018, levando o Irã a ampliar suas instalações nucleares e reduzir a cooperação com a AIEA. Essa mudança resultou em uma grave crise econômica para o país devido a sanções adicionais.

Recentemente, Grossi expressou preocupação com o aumento do nível de urânio altamente enriquecido no Irã. Além disso, ele ficou decepcionado com o fato de Teerã não ter comunicado à AIEA sobre algumas atividades nucleares passadas inexplicadas. Não há negociações desde a eleição de Rajavi no início de julho. Além disso, o Irã não permite que inspetores experientes da AIEA entrem em suas fronteiras.

Durante a campanha para sua eleição, Rajavi destacou sua intenção de retomar as discussões nucleares com o mundo ocidental com o objetivo de pôr fim às sanções internacionais contra o Irã. De acordo com especialistas, uma viagem de Grossi a Teerã poderia sinalizar o início dessas negociações. Rajavi também está programado para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York no final de setembro.

Eslami foi citado pelo jornal "Hamshahri" como tendo dito: "As inspeções da AIEA estão em andamento e o número de inspetores da AIEA também foi aumentado". No entanto, o Irã reserva o direito de escolher quais inspetores são autorizados a entrar e não cederá a nenhuma pressão.

As negociações para a retomada das discussões nucleares entre o Irã e o mundo ocidental, mencionadas pelo presidente Massoud Rajavi, podem ser iniciadas com a visita de Rafael Grossi ao Irã. Após suas discussões, representantes de ambas as partes convidaram Grossi a visitar o Irã, sugerindo potenciais negociações durante sua visita.

Leia também: