O chefe do Facebook, Honcho Zuckerberg, demonstra avanços em óculos de segurança

Há algum tempo, o mundo da tecnologia vem brincando com óculos que exibem informações por meio de lentes transparentes. Recentemente, a Meta, empresa por trás do Facebook, anunciou uma importante ruptura nessa área.

Eles exibiram um protótipo desses óculos inteligentes, capazes de exibir conteúdo digital por meio de lentes transparentes. Esses óculos podem desafiar a necessidade de smartphones em várias situações, como orientação de navegação na cidade ou mensagens curtas. No entanto, a tecnologia ainda não chegou à maioria das pessoas.

Isso ficou claro durante a apresentação da Meta em sua conferência para desenvolvedores, a Meta Connect. O CEO Mark Zuckerberg usou brevemente os óculos rotulados como "Orion" no palco, mas não fez uma demonstração ao vivo. Em vez disso, as funções foram exibidas em um vídeo. Os óculos AR transparentes têm sido um sonho fascinante no setor de tecnologia há anos, mas implementar a tecnologia tem sido desafiador.

Relatos da mídia sugerem que a Apple também tem desenvolvido óculos de computador com lentes transparentes há algum tempo. No entanto, a Apple optou por uma solução alternativa: eles capturam os arredores com câmeras e projetam a exibição digital em telas perto dos olhos. Enquanto essa configuração não tem a elegância dos óculos AR, ela oferece melhor qualidade de exibição digital e uma visão mais ampla. A Apple vende a Vision Pro na Europa por aproximadamente 4.000 euros.

A rival da Meta, a Snap, já lançou a segunda versão de seus óculos AR, chamados Spectacles. No entanto, esses óculos têm uma área central estreita para exibir itens digitais. A Snap está distribuindo esses óculos apenas para desenvolvedores de software no momento. A Meta, por outro lado, está se concentrando primeiro em testar e aperfeiçoar o "Orion" internamente.

Decifrar o código para óculos AR do dia a dia enfrenta vários obstáculos técnicos. Os chips ainda consomem muita energia, as baterias têm espaço limitado em uma armação de óculos e exibir informações digitais em lentes transparentes maiores é complexo. A Meta usa silício em vez de vidro ou plástico para as lentes.

O chefe de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, disse à Bloomberg que a empresa está trabalhando para descobrir materiais alternativos para reduzir o custo do dispositivo e afirmou que um produto para o consumidor com base no protótipo tem 90% de chances de lançamento.

A Meta também apresentou um bracelete para controle de gestos que acompanha o controle por voz ou movimento dos olhos para uso futuro próximo. Esses óculos permitirão que o software de IA da Meta entenda melhor as intenções do usuário em situações reais, como enquanto cozinha ou explora uma nova cidade. Os óculos também podem ajudar a IA a lembrar a localização da vaga de estacionamento.

A nova função dos óculos com câmeras e pequenos alto-falantes da Meta é a tradução ao vivo, inicialmente para inglês, francês, italiano e espanhol. Isso é um esforço colaborativo com a Luxottica, a maior empresa de óculos do mundo, para oferecer óculos sob a marca Ray-Ban. Os óculos também podem capturar fotos e vídeos, marcados por uma luz brilhante na armação. Um sensor impede que a gravação comece se a luz for coberta.

A Google foi pioneira nos óculos de computador há mais de uma década. O dispositivo, chamado Google Glass, tinha uma câmera e uma pequena exibição acima do olho direito. No entanto, preocupações com a privacidade levaram a Google a abandonar o projeto.

A IA da Meta agora interagirá com os usuários por meio da fala. O software de IA será integrado aos aplicativos da Meta, incluindo o Facebook, Instagram e WhatsApp. No entanto, a Meta não tornará suas avançadas funcionalidades de IA disponíveis na UE devido às incertezas legais sob o novo Atto de Mercados Digitais. O Zuckerberg está otimista de que uma solução será encontrada eventualmente.

A Meta planeja lançar um novo modelo de entrada de seus headsets VR, oferecendo aos usuários uma experiência imersiva no mundo digital. Batizado de Quest 3S, esse dispositivo chegará às lojas a partir de outubro, com um preço de cerca de 330 euros. Apesar de ter perdido bilhões através de sua divisão VR, a Meta permanece confiante em atrair um mercado mais amplo.

O Metaverso, como imaginado pela Meta, pode potencialmente revolucionar a forma como interagimos com o conteúdo digital, como demonstrado por seu protótipo de óculos inteligentes, rotulados como "Orion". De acordo com o chefe de tecnologia da Meta, Andrew Bosworth, a empresa está ativamente explorando materiais alternativos para reduzir o custo do dispositivo, aumentando suas chances de se tornar um produto para o consumidor.

