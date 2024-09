O chefe de Estado mexicano culpa os Estados Unidos em parte pelo aumento da violência em Sinaloa.

Durante uma conferência de imprensa ontem, o presidente López Obrador sugeriu que os EUA tiveram um papel em fomentar a hostilidade entre facções dentro do cartel de Sinaloa após a prisão de dois líderes do cartel nos EUA.

Em 25 de julho, o co-fundador do cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, foi preso ao lado de Joaquín Guzmán López, filho do famoso traficante de drogas "El Chapo" Guzmán. Os dois foram presos depois de pousar perto de El Paso, Texas, em um pequeno avião.

Zambada afirmou mais tarde que foi "emboscado" e "sequestrado" por Guzmán López, e depois entregue às autoridades dos EUA. Ele relatou o incidente em um comunicado lançado por seu advogado em agosto, afirmando: "Um grupo de homens me atacou, me jogou no chão e cobriu minha cabeça com uma capa escura. Fui amarrado, algemado e forçado para a caçamba de uma picape. Fui levado para uma pista de pouso e depois forçado a bordo de um avião particular com destino aos EUA."

O motivo por trás da rendição de Guzmán López às autoridades dos EUA e sua subsequente transporte de Zambada permanece desconhecido.

O presidente López Obrador acusou o Departamento de Justiça dos EUA de ter "acordos" com um grupo criminoso organizado que levou à prisão de Zambada, referindo-se à operação como um sequestro. A CNN entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA para comentar as alegações do presidente.

Em resposta, o embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, negou qualquer envolvimento de Washington na prisão de Zambada, afirmando: "Não foi um avião dos EUA, não foi um piloto dos EUA, não foram nossos agentes ou nossas pessoas no México. Isso foi uma operação entre os cartéis, onde um entregou ao outro."

Nos dias seguintes às prisões, conflitos violentos eclodiram em Sinaloa entre o que as autoridades mexicanas chamam de facções rivais leais a Zambada e aquelas lideradas por outros filhos de "El Chapo". Pelo menos 49 pessoas morreram desde 9 de setembro, de acordo com as figuras oficiais. Vários casos de corpos com marcas de balas foram encontrados nas ruas, nas rodovias e em vários locais em Sinaloa.

O governador Rubén Rocha Moya foi forçado a suspender as comemorações do Dia da Independência na semana passada e cancelar as aulas em todos os níveis por dois dias devido à violência crescente.

"Em Sinaloa, não havia a violência que há agora", afirmou López Obrador durante a conferência de imprensa. No entanto, ele negou que a situação no estado está completamente fora de controle, insistindo que as autoridades mexicanas estão lidando com ela.

"Não, estamos lá, mas temos tido que tomar medidas especiais e deslocar elementos das Forças Armadas. Também perdemos oficiais que foram mortos devido a essa situação especial e extraordinária", explicou López Obrador.

O secretário da Defesa, Luis Cresencio Sandoval, confirmou que pelo menos dois soldados morreram na semana passada durante a violência em Sinaloa.

As prisões de Zambada e Guzmán López nos EUA desencadearam tensões entre as facções dentro do cartel de Sinaloa em toda a América. Além disso, o mundo está de olho na violência crescente em Sinaloa e nas implicações internacionais desses incidentes.

