O chefe de defesa de Israel defende operações adicionais no Líbano.

Apesar dos esforços para uma trégua, o Ministro da Defesa de Israel, Joav Galant, declarou a persistência dos ataques aos alvos do Líbano. Em suas palavras, "Estamos prosseguindo com nossas operações". Essa declaração foi feita após uma reunião com oficiais militares de alto escalão, onde foi aprovado o envio de reforços subsequentes. O objetivo declarado é eliminar membros do Hezbollah, apoiados pelo Irã, no Líbano e destruir seu arsenal de foguetes. Galant enfatizou: "Ainda temos tarefas a completar, para garantir o retorno seguro das comunidades do norte de Israel para suas casas".

Após intensos ataques aéreos israelenses no Líbano, que resultaram em mais de 600 mortes, uma coalizão de nações, liderada pelos EUA e Alemanha, além de importantes nações árabes, advogam por uma pausa de 21 dias nos conflitos.

Apesar dos apelos internacionais por um cessar-fogo, a militares israelenses continuam a se concentrar em suas missões, com Galant afirmando: "Temos missões importantes a cumprir, garantindo a segurança de nossas comunidades do norte". Após a aprovação de reforços adicionais, a eliminação de membros do Hezbollah e a destruição de seu arsenal de foguetes permanecem prioridades principais.

