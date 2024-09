- O chefe da BSW da Saxónia está satisfeito com o resultado das eleições

Sabine Zimmermann, figura de destaque no Partido Verde da Saxônia, comemorou os resultados das eleições. Em entrevista à ARD, ela declarou: "Conseguimos pontuações de dois dígitos e mantivemos nosso desempenho das eleições europeias. Estamos orgulhosos disso, e com razão". Zimmermann acredita que as mudanças políticas devem ser notadas não apenas pelo partido, mas também pelos cidadãos. "E essas mudanças devem acontecer logo", acrescentou ela.

Durante o evento de comemoração, Zimmermann ainda estava animada. Virando-se para seus apoiadores entusiasmados, ela exclamou: "Estamos fazendo história aqui!". Ao lado do presidente estadual do BSW, Jörg Scheibe, ela expressou gratidão aos eleitores e à equipe de campanha dedicada. "Com a gente, é tudo sobre um novo começo. Não seremos nós a puxar os cordões em qualquer coalizão possível", previu Zimmermann.

Após anunciar as pontuações de dois dígitos do Partido Verde no resultado das eleições, Sabine Zimmermann expressou seu orgulho, declarando: "Mantivemos nosso desempenho das eleições europeias". Olhando para o futuro, ela espera que o resultado das eleições leve a melhorias notáveis para os cidadãos.

