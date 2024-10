O chefe da BASF está interessado em cortar custos mas está preparado para gastar grandes quantias.

Apesar da recessão econômica que até mesmo gigantes como a BASF estão enfrentando, o novo CEO, Markus Kamieth, está pressionando por investimentos substanciais para aperfeiçoar e expandir seu site em Ludwigshafen. Em uma entrevista à "Handelsblatt", ele expressou sua surpresa com os 78% das instalações consideradas preparadas para o futuro, chamando isso de impressionantemente alto. Nos próximos anos, a BASF planeja gastar bilhões para preservar, atualizar e expandir sua sede em resposta à queda econômica global.

Ao mesmo tempo, há a necessidade de cortar custos. Até 2026, os gastos em Ludwigshafen devem diminuir em 1,1 bilhão de euros, o que representa quase metade do objetivo global de economias de 2,1 bilhões de euros. Apesar das discussões sobre potenciais fechamentos de plantas devido à ineficácia, que também afetam Ludwigshafen, demissões relacionadas a motivos operacionais foram descartadas até 2025.

Em princípio, de acordo com Markus Kamieth, não há problema em considerar um novo acordo de localização. No entanto, isso deve estar alinhado com a estratégia da BASF, que visa economias adicionais, além de investimentos. Ele espera que isso possa ser alcançado em colaboração com a força de trabalho. Se um acordo de localização que simbolize "mais leve, mas mais forte" surgir, ele o apoiará integralmente.

Apesar da fraqueza econômica da China, o CEO mantém seu compromisso com o investimento proposto de 10 bilhões de euros, onde a BASF busca estabelecer um novo site integrado. Ele mantém sua otimismo em relação ao crescimento econômico da China a médio e longo prazo, embora haja a necessidade de se adaptar a taxas de crescimento mais baixas.

