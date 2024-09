O chanceler Scholz inicia uma estadia de três dias na Ásia Central.

O Chanceler Federal da Alemanha, Olaf Scholz (SPD), inicia uma viagem de três dias ao Uzbequistão e ao Cazaquistão neste domingo. Começando em Samarcanda, Scholz planeja interagir com a elite política do Uzbequistão. De acordo com um rumor disseminado pelo grupo de mídia Funke, Scholz busca selar um acordo migratório com o joia da Ásia Central, que pode pavimentar o caminho para procedimentos de expulsão direcionados ao Afeganistão, gerenciando-os através do Uzbequistão.

Na segunda-feira, Scholz mudará seu foco para o Cazaquistão, onde participará de discussões individuais e de um summit dos cinco grandes líderes da Ásia Central na terça-feira. Além do Uzbequistão e do Cazaquistão, a lista inclui o Quirguistão, o Tajiquistão e o Turquemenistão.

Durante suas discussões no Uzbequistão, o Chanceler Scholz pode buscar finalizar acordos migratórios, potencialmente facilitando o manejo de migrantes do Afeganistão. Ao chegar no Cazaquistão, Scholz participará de conversas bilaterais e de um summit com os líderes da Ásia Central, incluindo o Uzbequistão.

Leia também: