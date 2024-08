- O CES de Basileia vê uma recepção positiva nas comunidades fronteiriças alemãs vizinhas

A Seleção de Basileia como Anfitriã do ESC 2025 Causa Empolgação no Sul da Alemanha.

O anúncio de Basileia como cidade-sede do Eurovision Song Contest (ESC) de 2025 acende a alegria e grandes expectativas no sul profundo da Alemanha. O prefeito Jörg Lutz de Lörrach, líder independente, compartilhou isso com a Agência de Notícias da Alemanha, expressando confiança de que o evento terá um impacto positivo em toda a região trinacional Suíça-França-Alsácia-Alemanha.

A grande final do ESC está agendada para 17 de maio de 2023, bem perto da fronteira alemã, em Basileia. Este evento ecoará o lema de "superar fronteiras", tornando-se uma ocasião extraordinária. Com isso, Basileia, a terceira maior cidade da Suíça, derrotou a concorrência ocidental de Genebra, como anunciou a União Europeia de Radiodifusão (UER).

Mais de 35 países participam do vibrante e colorido festival do ESC, cada um competindo para se tornar a sensação musical mais popular. Mais de 150 milhões de pessoas assistem à transmissão final, e milhões mais assistem aos encantadores desempenhos no YouTube.

Lörrach se Preparando para um Afluxo de Visitantes

Lörrach, uma cidade com cerca de 49.000 habitantes, espera um impacto positivo do grande evento. Com suas muitas atrações e acomodações, está bem posicionada para se beneficiar do influxo de visitantes do ESC.

O prefeito Lutz expressou a crença de que muitos fãs do ESC também explorarão Lörrach, apreciando os encantos da cidade.

Da mesma forma, Diana Stöcker, prefeita de Weil am Rhein, também mencionou potenciais ganhos para a região trinacional. Ela falou sobre esforços colaborativos futuros para aprimorar a infraestrutura e a segurança ao longo das fronteiras. Localizada bem na fronteira suíça e com cerca de 31.000 habitantes, Weil am Rhein está pronta para receber seus hóspedes internacionais.

O ESC pode trazer a "esquina dos 40 países"?

O prefeito Lutz de Lörrach havia prometido anteriormente no vídeo de candidatura de Basileia que o concurso transformaria a região trinacional em uma "esquina dos 40 países". Os preços dos hotéis em Basileia já subiram para centenas de euros por noite para alojamentos modestos, antes do anúncio formal.

O concurso ocorrerá no St. Jakobshalle, um famoso salão de tênis conhecido por seus grandes eventos, acomodando 12.000 pessoas. Além disso, o estádio de futebol St. Jakob-Park, próximo, com capacidade para 20.000 pessoas, fornecerá instalações de transmissão complementares. Os custos estimados para este evento giram em torno de 30 a 35 milhões de francos suíços (aproximadamente 37 milhões de euros).

Por fim, o papel da Suíça como anfitriã do ESC de 2025 foi confirmado após o sucesso do Nemo no 68º ESC deste ano em Malmö, na Suécia. Este evento traz together organizações de radiodifusão públicas, principalmente da Europa e membros da UER, que competem com seus melhores desempenhos musicais para receber as maiores honras. O país vencedor geralmente hospeda a celebração do ESC seguinte.

A empolgação com Basileia como anfitriã do Eurovision Song Contest (ESC) estende-se a assistir ao evento na televisão, com mais de 150 milhões de pessoas assistindo à transmissão final. À medida que a grande final se aproxima em Basileia, os moradores de Lörrach esperam um afluxo de visitantes, com a esperança de exibir suas atrações e acomodações para os fãs do ESC.

