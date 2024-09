- O CEO da Thyssenkrupp, Henne, vai substituir o Gabriel.

Thyssenkrupp - De acordo com um anúncio do conglomerado na terça-feira, Ilse Henne, atual membro do conselho de administração, vai assumir como presidente do conselho de supervisão da Thyssenkrupp Steel. Henne está à frente da divisão de materiais do grupo e substituirá Sigmar Gabriel no cargo. O "Rheinische Post" também relatou essa mudança.

Recentemente, quatro membros do conselho de supervisão renunciaram devido a uma quebra de confiança entre eles e o conselho de administração. Elke Eller, uma das acionistas, também renunciou, mas ainda não foi anunciado nenhum substituto.

A empresa afirmou que vai preencher essas vagas "sem demora" para garantir uma transição tranquila.

Henne ingressou no conselho de administração no início do ano. Sua nomeação, junto com a de Volkmar Dinstuhl, foi contra a vontade dos representantes dos funcionários, deixando o conselho com cinco membros em vez de três. O sindicato IG Metall viu isso como uma mudança significativa na co-determinação após as eleições.

Na terça-feira, o conselho do sindicato IG Metall pediu mais influência aos governos federal e do estado da Renânia do Norte-Vestfália na maior produtora de aço da Alemanha. Eles instaram as autoridades a reivindicar as duas cadeiras do conselho de supervisão que virão, uma para o governo federal e outra para o estado, para manter uma distribuição equilibrada de responsabilidades entre a subsidiária de aço e a Thyssenkrupp. Dado que os governos federal e estadual investiram 2 bilhões de euros na transformação verde da Thyssenkrupp, tal movimento seria justificado e razoável.

O sindicato IG Metall, expressando preocupações sobre a mudança na co-determinação, sugeriu que os governos federal e do estado da Renânia do Norte-Vestfália deveriam reivindicar duas vagas vazias no conselho de supervisão da Thyssenkrupp, já que anteriormente tinham representantes na forma de um sindicato. Isso ajudaria a manter uma distribuição equilibrada de responsabilidades dentro da empresa.

O pedido do sindicato é uma resposta às recentes renúncias e mudanças no conselho de supervisão da Thyssenkrupp, incluindo a nomeação de Ilse Henne como presidente, que gerou controvérsia devido à sua nomeação contra a vontade dos representantes dos funcionários.

