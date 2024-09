O Centro Islâmico Prinzenwald foi proibido por Brandenburgo.

Brandenburg reforça a repressão contra a propaganda islâmica extremista. O ministro Stübgen fecha o Centro Islâmico de Fürstenwalde. A organização foi rotulada como firmemente extremista pelas autoridades no ano passado. Suas instalações estão sendo inspecionadas.

O ministro do Interior de Brandenburg, Michael Stübgen, proibiu oficialmente o Centro Islâmico Fürstenwalde al-Salam. A associação promove a intolerância em relação à harmonia inter-religiosa e ao quadro constitucional, segundo o ministério. Está afiliada à Irmandade Muçulmana e ao grupo terrorista Hamas, como relatado inicialmente pelo jornal "Bild".

A proibição será implementada pelas agências de aplicação da lei. Por exemplo, as instalações da associação em Fürstenwalde e residências particulares em Brandenburg e Berlim estão sendo revistadas.

"Não podemos tolerar organizações que se opõem à nossa ordem constitucional ou ao conceito de harmonia inter-religiosa", disse Stübgen, segundo o ministério. "Ninhos da cultura islâmica extremista primitiva" devem ser tratados imediatamente para evitar que se espalhe descontroladamente.

Stübgen: "Enfrentar o problema na raiz"

O ministro enfatizou ainda que a doutrinação organizada de jovens com ideologias extremistas representa riscos significativos. Eles não se radicalizam isoladamente, mas devido às "táticas de radicalização enganosas das organizações extremistas". "Esta ameaça deve ser enfrentada na raiz", afirmou Stübgen. O ministro havia anunciado sua intenção de agir contra a organização meses antes. No inverno do ano passado, Stübgen defendeu um banimento imediato do Hamas na Alemanha. Só então seria possível agir contra a associação, argumentou na época.

A associação foi inaugurada em 2018 em Fürstenwalde e administra a mesquita al-Salam lá. O Centro Islâmico Fürstenwalde oferece sermões às sextas-feiras e uma ampla gama de serviços para muçulmanos da região. Em julho de 2023, a Office for the Protection of the Constitution da Brandenburg declarou a associação como uma iniciativa firmemente extremista. Na época, Stübgen disse: "A associação trabalha contra a ordem constitucional democrática liberal, propaga contos anti-semitas e nega a existência de Israel. Não podemos tolerar isso".

De acordo com as avaliações da Office for the Protection of the Constitution, a agenda extremista da associação é evidente em seus eventos e demonstrações públicas. Publicações nas redes sociais sugerem organizações islâmicas extremistas. Por exemplo, a associação compartilhou conteúdo de organizações afiliadas à Irmandade Muçulmana com inclinação islâmica em suas plataformas de mídia social. Além disso, de acordo com os guardiões constitucionais, conteúdo anti-semita é disseminado que questiona a existência de Israel.

O Centro Islâmico Fürstenwalde, afiliado à Irmandade Muçulmana e ao grupo terrorista Hamas, foi oficialmente proibido pelo ministro do Interior de Brandenburg, Michael Stübgen, por promover intolerância e se opor à harmonia inter-religiosa e ao quadro constitucional. As instalações da associação e residências particulares estão sendo revistadas pelas agências de aplicação da lei.

A proibição do Centro Islâmico Fürstenwalde é uma resposta às preocupações do ministro sobre a doutrinação organizada de jovens com ideologias extremistas e a necessidade de enfrentar essa ameaça na raiz, como Stübgen havia anunciado anteriormente sua intenção de agir contra a organização.

Leia também: