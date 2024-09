Após o triste incidente em Munique - O Centro de Documentação Nazi cancela a comemoração da exposição de estreia

Após o incidente suspeito de terror em Munique, o Centro de Documentação NS optou por não realizar uma inauguração oficial para a empreitada artística de Talya Feldman. No entanto, a partir desta quarta-feira, os componentes auditivos e visuais do seu projeto digital intitulado "Estamos Aqui" estarão disponíveis. Este projeto visa criar locais de memorial em áreas públicas, baseando-se nos depoimentos e pontos de vista de sobreviventes e familiares de vítimas de agressão racial e antissemita. A instalação ficará aberta até 1º de dezembro. Anteriormente, várias fontes de notícias relataram o cancelamento da cerimônia de abertura.

Em seu comunicado oficial, eles afirmaram: "Nossas instalações estão agora abertas novamente após os infelizes eventos no Centro de Documentação NS e no Consulado-Geral de Israel". Sua decisão de retomar as atividades dependerá da garantia da segurança de todos os participantes e da criação de um ambiente confortável para o engajamento público.

Painel Discutivo Agendado para Final de Novembro

Após consultar partes interessadas, Feldman optou pela não realização da inauguração formal e, em vez disso, agendou um painel discutivo envolvendo a artista e representantes da rede nacional de apoio a indivíduos afetados pela violência de extrema direita. Este painel está marcado para o dia 30 de novembro.

Na última quinta-feira, um jovem austríaco de 18 anos realizou uma série de tiros no Consulado-Geral de Israel e no Centro de Documentação NS. Após o incidente, os investigadores estão examinando pistas que sugerem extremismo islâmico ou antissemita.

A Comissão expressou seu apoio à decisão de Talya Feldman de realizar um painel discutivo em vez de uma inauguração oficial, já que isso permite um engajamento mais inclusivo e significativo com a comunidade afetada. Após a tragédia no Centro de Documentação NS e no Consulado-Geral de Israel, a Comissão reafirmou seu compromisso em fomentar o diálogo pacífico e a compreensão entre todas as pessoas.

