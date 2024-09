O celestial artista equivale a um mero pugilista

Ainda o mesmo: Stefan Raab luta contra um boxeador habilidoso no ringue. De forma incomum, o artista fica sem fôlego rapidamente, o que prejudica todo o seu desempenho no boxe. No entanto, ele também exibe as características que o público adora - e gera expectativa para seu próximo show.

Mais uma vez: Stefan Raab faz seu grandioso retorno ao palco da RTL em horário nobre - e com tudo. O artista apresenta um espetáculo impressionante. Após uma retrospectiva de sua carreira notável, ele desce dos céus para o arena, inicialmente apenas envolto em luz brilhante e um roupão de boxe, então o véu cai, e Raab revela - para surpresa de muitos - sua impressionante forma física. No entanto, apesar de parecer em forma para sua idade, o homem de 57 anos parece ter negligenciado o treinamento e a condicionamento de boxe.

É natural comparar suas habilidades de boxe com sua idade. Assim como em seu encontro anterior 17 anos atrás, Raab se movimentou bem no primeiro round, dançando em círculos reversos em torno de Regina Halmich, que tentava compensar a diferença de alcance com avanços rápidos. Durante esse tempo, Raab teve seus melhores momentos ao desferir jabs precisos que pegaram Halmich de surpresa e lhe mostraram que a "Killerplautze" tinha força por trás de seus golpes.

No entanto, quando o jab errava o alvo e Halmich se abaixava, o que ela conseguia fazer com frequência devido à sua constituição esbelta, a guarda de Raab estava baixa. Ele provavelmente levou uma costela quebrada de um dos golpes no corpo de Halmich, como seu treinador sugeriu depois. Raab próprio admitiu isso durante a entrevista coletiva após a luta como "um pouco dolorido", o que pode explicar por que ele sentiu pouco dor durante a luta.

O que Raab mais faltou nessa luta foi resistência. Após apenas um minuto, o homem de 57 anos já parecia exausto e estava ofegante. Ele havia gasto as últimas 20 minutos fazendo um conjunto dinâmico de músicas, possivelmente conservando energia para a luta. Sem suficiente resistência, Raab lutou para seguir um jab bem-sucedido com uma combinação correspondente com sua forte direita. Os ataques de Raab eram raros, e o amado artista provou ser um oponente fraco para Halmich, que o empurrava continuamente para trás.

O espírito indomável permanece

Halmich, por outro lado, impressionou em todos os aspectos, deixando claro quem era a boxeadora profissional e quem era a de exibição nessa situação. Para ela, Raab não passava de um alvo estático, não mais do que um saco de pancadas vivo. No final, a luta serviu apenas como um meio para um fim. O evento principal era o espetáculo de Raab, que agora culmina em um novo programa semanal onde o artista alemão enfrentará novos oponentes. Se um prêmio alto estiver em jogo, talvez Raab considere incluir o boxe como uma das competições em seu show "Você Não Ganha o Milhão".

Pelo menos: Raab conseguiu terminar a luta, mesmo sendo contado como parado uma vez. Isso é uma prova do espírito indomável que marcou o Raabinator em todos os seus formatos competitivos ao longo dos anos. E é isso que o público quer ver: um Raab incansável que entrega o grande show, seja na vitória ou na derrota. E ele certamente fez isso na luta de boxe, embora não tanto com seu desempenho atlético.

Na build-up para seu novo programa semanal, Stefan Raab busca gerar expectativa entre o público com suas apresentações de boxe divertidas. Apesar de sua exaustão física durante a luta, o espírito indomável de Raab brilhou, deixando uma impressão duradoura nos espectadores.

O valor de entretenimento do próximo show de Raab é ainda mais aumentado por suas inesperadas apresentações de boxe, oferecendo um contraste excitante com suas rotinas habituais.

