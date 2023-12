O CDC acrescenta 6 locais à sua categoria de risco "elevado" para viajar, incluindo 2 países da América Central

Dois países da América Central - El Salvador e Honduras - receberam uma designação de nível 3, de risco "elevado". O Bangladesh, a Bósnia e Herzegovina, a Polónia e as Ilhas Fiji também foram acrescentados ao Nível 3.

O nível 3 passou a ser o degrau mais alto em termos de nível de risco em abril, depois de o CDC ter revisto o seu sistema de classificação para avaliar o risco de Covid-19 para os viajantes.

A designação aplica-se a locais que registaram mais de 100 casos por 100.000 habitantes nos últimos 28 dias.

Recapitulando, estes cinco destinos receberam designações de risco "elevado" na segunda-feira:

-Colômbia-Iraque-Kosovo-Macedónia do Norte-Paraguai

Havia cerca de 115 destinos no nível 3 em 18 de julho. Os locais de nível 3 representam quase metade dos cerca de 235 locais monitorizados pelo CDC.

O nível 4, anteriormente a categoria de risco mais elevado, está agora reservado apenas para circunstâncias especiais, tais como contagens de casos extremamente elevadas, aparecimento de uma nova variante preocupante ou colapso das infra-estruturas de cuidados de saúde. De acordo com o novo sistema, nenhum destino foi colocado no Nível 4 até à data.

Mais sobre o nível 3

Grande parte da Europa tem estado obstinadamente alojada no nível 3 há meses, com a época de viagens de verão a chegar a um agosto tradicionalmente movimentado. Os seguintes destinos europeus populares estavam entre os que permaneciam no Nível 3 em 8 de agosto:

- França - Alemanha - Grécia - Irlanda - Itália - Países Baixos - Noruega - Portugal - Espanha - Reino Unido

Estes não são os únicos locais de grande visibilidade que se encontram no Nível 3. Vários outros destinos em todo o mundo estão entre os que se encontram na categoria de risco "elevado", incluindo os seguintes:

- Brasil - Canadá - Costa Rica - Malásia - México - Coreia do Sul - Tailândia - Turquia

O CDC aconselha-o a atualizar as suas vacinas contra a Covid-19 antes de viajar para um destino de nível 3. Estar "atualizado" significa que tomou não só as vacinas iniciais completas, mas também quaisquer reforços para os quais seja elegível.

Nível 2

Os destinos com a designação "Nível 2: Covid-19 Moderado" registaram 50 a 100 casos de Covid-19 por 100 000 habitantes nos últimos 28 dias:

-Azerbaijão -Quirguizistão -Senegal

A mudança foi uma boa notícia para Eswatini, Lesoto e África do Sul, que desceram do nível 3.

Pode consultar os níveis de risco do CDC para qualquer destino global na página de recomendações de viagem da agência.

No seu guia de viagem mais alargado, o CDC recomendou que se evitassem todas as viagens internacionais até se estar totalmente vacinado.

Nível 1

Para ser listado como "Nível 1: Covid-19 Baixo", um destino deve ter tido 49 ou menos novos casos por 100.000 residentes nos últimos 28 dias. Dois lugares foram adicionados à categoria em 8 de agosto:

Alguns dos locais mais populares na categoria de risco "baixo" esta semana incluem a Indonésia, a Índia e as Filipinas.

Desconhecido

Finalmente, há os destinos que o CDC considerou de risco "desconhecido" devido à falta de informação. Normalmente, mas nem sempre, trata-se de lugares pequenos e remotos ou de lugares com guerras ou distúrbios em curso.

O CDC desaconselha as viagens para estes locais precisamente porque os riscos são desconhecidos. Outros destinos nesta categoria que normalmente chamam mais a atenção dos turistas são os Açores, a Hungria e as Maldivas.

Esta semana, há cerca de 65 locais listados como "desconhecidos", o que representa mais de um quarto de todos os locais monitorizados.

Um médico especialista avalia os níveis de risco

As taxas de transmissão são apenas "um ponto de referência" para o cálculo do risco pessoal dos viajantes, segundo a analista médica da CNN, Dra. Leana Wen.

Estamos "numa fase da pandemia em que as pessoas precisam de tomar as suas próprias decisões com base nas suas circunstâncias médicas, bem como na sua tolerância ao risco de contrair a Covid-19", de acordo com a analista médica da CNN, Dra. Leana Wen.

Há outros factores a ter em conta para além das taxas de transmissão, segundo Wen.

"Outro é quais as precauções exigidas e seguidas no local para onde se vai e o terceiro é o que se planeia fazer quando se está lá", disse ela.

"Está a planear visitar muitas atracções e ir a bares fechados? Isso é muito diferente de ir para um sítio onde se pretende ficar deitado na praia todo o dia e não interagir com ninguém. Isso é muito diferente. São níveis de risco muito diferentes".

A vacinação é o fator de segurança mais importante para viajar, uma vez que os viajantes não vacinados têm mais probabilidades de adoecer e transmitir a Covid-19 a outras pessoas, disse Wen.

E também é importante considerar o que se pode fazer se o teste for positivo fora de casa.

Embora os viajantes com destino aos EUA já não tenham de apresentar um teste negativo à COVID-19 para regressar a casa a partir de destinos internacionais, o CDC continua a aconselhar a realização de testes antes de embarcar em voos de regresso aos Estados Unidos e a não viajar se estiver doente.

"É claro que, se as pessoas tiverem sintomas ou exposição durante a viagem, elas precisam fazer o teste e, se o teste for positivo, seguir as diretrizes de isolamento do CDC", disse Wen à CNN Travel.

Se estiver preocupado com uma situação de saúde específica de uma viagem não relacionada com a Covid-19, consulte aqui.

Imagem de cima: Ilha de Roatan, Honduras (Philippe Turpin/Photononstop RF/Getty Images)

Fonte: edition.cnn.com