O casaco do chefe de Taylor Swift deixa os Swifties ainda mais felizes com Travis Kelce

A cantora superstar apareceu no jogo de Ano Novo do seu namorado jogador de futebol americano no domingo, usando um casaco dos Kansas City Chiefs parecido com um que Kelce às vezes usa.

Mas Swift tinha algo a mais.

Os Swifties com olhos de águia viram que "Tay-Tay" parecia estar cosido no casaco, o que levou a sua base de fãs a um frenesim nas redes sociais, uma vez que muitos deles usaram essa alcunha ou apenas "Tay" para Swift.

Kelce revelou a alcunha que deu à namorada em novembro, com a ajuda do seu irmão mais velho, o também jogador da NFL Jason Kelce.

A dupla é co-anfitriã do podcast "New Heights with Jason and Travis Kelce" e, durante um episódio, Jason Kelce, que joga no centro dos Philadelphia Eagles, saudou o seu irmão mais novo por se ter tornado o tight end mais rápido a atingir 11 000 jardas de receção na liga e o único a fazê-lo na história da sua equipa, os Kansas City Chiefs.

O Kelce mais velho observou que Swift mostrou apoio ao "gostar" de um post dos Kansas City Chiefs sobre a conquista da carreira do irmão.

"Muito bem. Obrigado, Tay", disse Travis Kelce. "Agradeço-te por estares na página dos Chiefs a apoiar".

Swift também tem vindo a mostrar o seu apoio profissional a Kelce, assistindo a muitos dos seus jogos, o que provocou um aumento de audiências para gáudio da NFL.

Na entrevista que acompanhou a sua distinção de Personalidade do Ano da Time, Swift disse em tom de brincadeira: "O futebol americano é espetacular, ao que parece. Tenho andado a perder a minha vida toda".

Fonte: edition.cnn.com