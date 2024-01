O Carnival Sunshine foi fustigado pelo mau tempo. Foi aterrador", diz um passageiro

O passageiro de um cruzeiro pela primeira vez, William B. Blackburn, estava no convés 6 do Carnival Sunshine durante o mau tempo que começou na sexta-feira.

"Foi aterrador", disse Blackburn à CNN.

Blackburn estava no cruzeiro com sua esposa e outros membros da família.

"Ficámos na nossa cabine e rezámos para que ficássemos bem", disse Blackburn, e tomaram nota do local onde os coletes salva-vidas estavam guardados.

"Discutimos o facto de que seria muito improvável sobreviver na água mesmo com coletes salva-vidas e duvidámos que os barcos salva-vidas pudessem sequer ser lançados naquelas condições", afirmou.

O passageiro Bill Hassler disse à CNN que estava "surpreendido por ainda estar vivo" depois da tempestade e que outros passageiros estavam "brancos como fantasmas" quando finalmente desembarcaram no sábado.

Partilhou imagens de vídeo que mostravam água a escorrer pelos corredores, ondas enormes no exterior e garrafas e outros artigos espalhados pelas áreas comerciais.

Hassler criticou a companhia de cruzeiros por ter permitido que o navio navegasse num clima tão extremo.

"Porque é que se embarcaria nesta tempestade com ventos de mais de 80 milhas por hora, quem é que faz isso? Em que é que eles estavam a pensar?

"Deviam ter ficado no porto das Bahamas, esperado um dia para que a tempestade amainasse um pouco e depois partir. Ou, quando entraram na tempestade, por que não foram mais longe no oceano para chegar ao outro lado dela?"

Hassler disse que, a certa altura, uma onda partiu a janela da sua cabana, permitindo a entrada de água.

"Quando cheguei a casa, no domingo à noite, tive de abrir uma cerveja e pensar no assunto, e comecei a tremer, porque a sensação era a mesma. Nem queria acreditar que ainda estava aqui".

A Carnival Cruise Line abordou a interrupção do tempo numa declaração:

"O regresso do Carnival Sunshine a Charleston foi afetado pelas condições meteorológicas e pelo mar agitado no sábado", afirmou a Carnival. "O impacto prolongado das condições meteorológicas na zona de Charleston atrasou a chegada do navio no domingo e, consequentemente, o embarque da viagem seguinte também foi adiado."

A companhia de cruzeiros disse que o navio está agora a navegar na sua próxima viagem.

Blackburn gravou o seu vídeo da tempestade por volta das 23 horas de sexta-feira e disse que as condições pioraram depois disso. Pensou em gravar mais vídeos, mas teve medo de voltar a abrir a porta.

"Parecia que o navio se tinha chocado contra uma parede, todas as nossas coisas voaram para fora dos balcões, a bagagem caiu e deslizou", disse.

"O vento estava a uivar e tudo o que conseguia ver lá fora era uma parede sólida de água e chuva misturadas. A porta divisória da varanda da cabina ao nosso lado tinha partido os fechos e estava a bater para trás e para a frente de forma horrível. O teto e as paredes rangiam e o navio fazia ruídos horríveis e, por vezes, vibrava violentamente como se os motores estivessem a lutar contra as ondas."

Um vídeo publicado online no Twitter @crewcenter mostra água e objectos a escorrerem pelos corredores interiores.

O Carnival Sunshine tem capacidade para 3.002 passageiros e 1.040 tripulantes a bordo. O navio tem 14 andares.

Jennifer Henderson, Barry Neild e Marnie Hunter, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com