O caos de Furbiddleton deixa Freiburg chocado, o FC Bayern mostra compaixão

Novamente, o árbitro de vídeo (VAR) na Bundesliga está causando polêmica - dobro de problemas. No confronto entre FC Bayern e SC Freiburg, houve duas penalidades controversas, uma para cada equipe. Freiburg está fervendo, enquanto Bayern está compreendendo.

O capitão do Freiburg, Christian Günter, ficou surpreso, e o técnico, Julian Schuster, se sentiu "sem jeito" - duas penalidades duvidosas por mão espalharam raiva e confusão no SC Freiburg após sua derrota por 0:2 para o FC Bayern. É importante destacar que a segunda penalidade foi concedida ao próprio Freiburg.

"É horrível receber uma penalidade assim. Não quero uma penalidade dessas. Não a quero. Não precisamos nos redimir", disse Schuster após o jogo, quando o árbitro Christian Dingert concedeu uma penalidade ao Freiburg no tempo adicional, que Lucas Höler não conseguiu converter.

Harry Kane deu uma vantagem de 1:0 ao Bayern no 38º minuto, mas o VAR entrou em cena, suspeitando de uma mão de Max Rosenfelder. Como resultado, Dingert mudou sua decisão inicial e concedeu um canto ao Bayern após uma revisão de vídeo.

"Isso é absurdo e eu não entendo"

Günter, capitão do Freiburg, expressou sua opinião ao DAZN, "Isso é uma penalidade louca. Se isso é uma mão, eu poderia muito bem me aposentar do futebol. Isso é absurdo e eu não entendo mesmo. As pessoas que tomam essa decisão deveriam aparecer na câmera e explicar. A DFB deveria organizar um workshop sobre como pular sem usar os braços. Eles deveriam nos esclarecer antes da temporada sobre como pular sem usar os braços."

Mesmo o diretor esportivo do Bayern Munich, Max Eberl, empatizou com a frustração do Freiburg. "Durante o jogo, o cabeceio de Kane foi um canto", afirmou Eberl. "Essa teria sido minha decisão." Em geral, é "incrivelmente difícil" para os árbitros agora. "Eu devo admitir, não tenho uma solução. A solução mais simples seria: qualquer coisa que toque na sua mão é uma penalidade. Mas então estamos jogando hóquei, e haverá especialistas que farão a bola passar pela mão de todos", disse Eberl. "Você deve ter um senso de se é realmente uma penalidade clara ou não." Não foi a segunda vez na Allianz Arena.

A transmissão televisiva do jogo mostrou provas de vídeo da penalidade controversa por mão concedida ao Bayern, que causou polêmica entre os torcedores do Freiburg. Schuster expressou sua frustração, dizendo: "As imagens mostram claramente que não foi uma mão, e eu discordo fortemente da decisão."

