O cantor e rapper Sean 'Diddy' Combs foi preso em Nova Iorque, como confirmado pelo seu representante legal à CNN.

Com base em fontes, Combs foi detido em um hotel de Manhattan na noite de segunda-feira e está sendo processado no momento. Os cargos ainda não foram especificados.

"Estamos insatisfeitos com a decisão de instigar o que consideramos uma perseguição injusta contra o Sr. Combs pelo escritório do Procurador-Geral dos EUA", declarou Marc Agnifilo, advogado de Combs, à CNN.

O advogado de Combs revelou que o músico tem cooperado com a investigação e mudou-se para Nova York na semana passada em preparação para ser indiciado. Sua equipe afirma sua inocência e defende que ele não tem nada a esconder.

"Sean 'Diddy' Combs é uma lenda da música, um autodidata, um homem de família dedicado e um filantropo respeitado que passou os últimos 30 anos construindo um império, amando seus filhos e trabalhando para melhorar a comunidade negra. Ele é um homem imperfeito, mas não é um criminoso", disse Agnifilo à CNN. "Ao seu crédito, o Sr. Combs tem sido nada além de cooperativo com esta investigação e mudou-se voluntariamente para Nova York na semana passada em antecipação a estas acusações. Por favor, reserve seu julgamento até ter todos os fatos. Essas são as ações de um homem inocente com nada a esconder, e ele espera ansiosamente se exonerar no tribunal."

No início do ano, Combs se tornou o alvo de uma investigação de tráfico sexual de vários meses liderada pela agência de Investigações de Segurança Interna, que envolveu raides espetaculares nas casas do músico em Los Angeles e Miami em março.

Desde novembro do ano passado, Combs enfrenta dez processos, nove dos quais o acusam diretamente de assédio sexual. Como relatado anteriormente pela CNN, vários dos acusadores haviam conversado com investigadores federais para depoimento como parte da ampla investigação.

A CNN exclusivamente relatou em maio que os investigadores federais estavam planejando convocar os acusadores de Combs para depor perante um grande júri federal - uma escalada significativa na investigação do governo que indicava que o Departamento de Justiça estava se movendo em direção a potenciais acusações contra o rapper e empresário.

Combs negou consistentemente e repetidamente todas as acusações de má conduta alegadas nas várias ações judiciais. No entanto, ele emitiu um pedido de desculpas público após a CNN divulgar filmagem de CCTV mais cedo neste ano, que mostrava Combs agredindo fisicamente sua ex-namorada, Cassandra “Cassie” Ventura, em um hotel de Los Angeles em março de 2016.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

