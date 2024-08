- O candidato do Partido Verde da Turíngia defende uma forma autoritária de paz, conforme BSW.

A líder do Partido Verde da Turíngia, Madeleine Henfling, criticou duramente Katja Wolf, candidata da Aliança pelo Futuro, por sua perspectiva sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia. De acordo com Henfling, durante uma entrevista na ntv e na Antenne Thuringia TV, a posição de Wolf daria basicamente uma vitória a Putin no conflito, já que a Ucrânia deixaria de receber ajuda crítica.

Wolf, representando a Aliança pelo Futuro, se opõe à fornecimento de armas adicionais à Ucrânia. Ela defende essa posição, afirmando: "Na minha opinião, a única solução é a diplomacia". Qualquer conflito adicional só resultaria em mais vítimas. Quando questionada sobre potenciais concessões territoriais pela paz, ela reconheceu: "Sim, pode envolver compromissos se acordos diplomáticos forem alcançados". Apesar do desconforto, ela afirmou que não há alternativa.

Wolf rotula o Alternativa para a Alemanha (AfD) como um partido fascista.

As eleições estaduais ocorrerão na Turíngia e Saxônia neste domingo. A Aliança pelo Futuro poderia potencialmente influenciar a formação do governo em ambas as regiões. Na Turíngia, as pesquisas sugerem que poderia haver uma disputa acirrada entre a União Democrata-Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD) pelo segundo lugar. Se o SPD ultrapassar a CDU, Wolf busca o cargo de Ministro-Presidente.

Wolf descartou outra coalizão com a AfD durante o debate na TV. Ela censurou a filial da Turíngia da AfD, rotulando-a como inadequada para governar, "porque é fundamentalmente fascista". Em um debate anterior da MDR TV, Wolf causou controvérsia quando não negou explicitamente ter concordado com propostas legislativas da AfD desde que parecessem justificáveis.

