O canal de YouTube de Ruby Franke partilhou conselhos parentais com milhões de pessoas. Acabou de se declarar culpada de abuso de menores

No canal, agora extinto, "8 Passengers", relatava a vida com os seus seis filhos e o marido em Ivins, Utah. Publicou vídeos de algumas das formas como castigava os filhos, como a privação de comida e a proibição de deixar o filho no quarto durante meses, como indicam alguns vídeos e relatórios que voltaram a aparecer.

Nos bastidores, segundo os investigadores, ela abusava dos filhos e tentava convencê-los de que eram maus e estavam possuídos. Os documentos do tribunal de segunda-feira descrevem em pormenor alguns dos maus-tratos sofridos por dois dos seus filhos, incluindo Franke a pontapear o filho enquanto calçava botas, a segurar-lhe a cabeça debaixo de água e também a privá-lo de oxigénio, tapando-lhe a boca e o nariz com as mãos. Franke disse aos filhos que os castigos eram necessários para que fossem obedientes e se arrependessem, segundo os documentos do tribunal.

Franke declarou-se culpada na segunda-feira de quatro acusações de abuso infantil agravado. "Com o meu mais profundo pesar e tristeza pela minha família e pelos meus filhos, sou culpada", disse ela em tribunal como parte de um acordo de confissão.

Os advogados de Franke disseram que ela teve tempo para pensar e "redefinir a sua bússola moral" enquanto esteve detida no condado de Washington e que está a assumir a responsabilidade pelo seu papel no abuso.

"Demonstrando uma dedicação sincera ao crescimento pessoal e à reabilitação, Franke iniciou ativamente o processo, contactando os membros da sua família... para restabelecer relações e contribuir positivamente para o processo de cura", afirmaram os advogados numa declaração obtida pela KUTV, filial da CNN. A CNN também contactou o seu advogado, Winward Law, para mais comentários.

Filho fugiu de casa, diz a polícia

Franke, 41 anos, foi inicialmente acusada de seis crimes, mas declarou-se inocente de dois deles como parte de um acordo para testemunhar contra a sua parceira de negócios, Jodi Hildebrandt, que também enfrenta acusações de abuso infantil agravado, disseram os promotores.

O Estado vai rejeitar as duas outras acusações de abuso de menores contra Franke. Será condenada em fevereiro e cumprirá uma pena de prisão pelas quatro acusações que serão executadas consecutivamente, segundo o Ministério Público.

"Em troca, o Gabinete do Procurador do Condado de Washington concorda em manter-se neutro relativamente a futuras audiências perante o Conselho de Indultos e Liberdade Condicional do Utah", acrescentou o acordo.

Franke "infligiu intencionalmente ou com conhecimento de causa e permitiu que outro adulto infligisse lesões físicas graves" aos seus filhos com idades entre os 9 e os 12 anos entre maio e agosto, segundo os documentos do tribunal.

Foi detida em agosto depois de o seu filho de 12 anos ter fugido de casa e ter pedido a um vizinho que chamasse a polícia, informou o Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins. Ele parecia desnutrido e pediu comida e água, segundo as autoridades. Tinha também feridas abertas e fita adesiva nos pulsos e tornozelos.

Numa declaração de apoio à sua confissão de culpa, os investigadores descreveram em pormenor algumas das torturas sofridas pelas crianças.

"A arguida e outro adulto procuravam regularmente doutrinar RF (o filho de Franke) e convencê-lo de que ele era mau e estava possuído", dizia a declaração. "E que ele precisava de ser obediente para evitar os castigos. E que os castigos eram necessários para se arrepender. Também lhe foi dito que tudo o que lhe estava a ser feito eram actos de amor."

A filha de Franke também foi sujeita a abusos semelhantes. Foi-lhe negada comida e água e forçada a trabalhar descalça no calor do verão, o que a deixou com crostas e bolhas nos pés, de acordo com os documentos do tribunal.

"EF (...) foi isolada e forçada a realizar as tarefas físicas, a permanecer no exterior e (...) foi-lhe repetidamente dito que era má e estava possuída, que os castigos eram necessários para que ela fosse obediente e se arrependesse", lê-se nos documentos do tribunal.

No acordo de confissão, Franke confessou ter torturado os seus filhos entre maio e agosto. Ela descreveu em pormenor como obrigou os filhos a trabalhar ao ar livre, no calor, sem água suficiente, negou-lhes comida e alienou-os, cortando-lhes o acesso a livros e aparelhos electrónicos.

Em julho, o filho tentou fugir, mas as suas mãos e pés estavam algemados ou amarrados a pesos. Os ferimentos nas mãos foram tratados em casa e cobertos com fita adesiva, de acordo com os documentos do tribunal.

Os quatro filhos menores de Franke foram entregues aos cuidados do Departamento de Serviços à Criança e à Família, informou o Departamento de Segurança Pública de Santa Clara-Ivins, enquanto o YouTube eliminou o canal "8 Passengers" pouco depois da sua detenção. O marido de Franke pediu o divórcio no mês passado, como noticiou a KUTV.

Fonte: edition.cnn.com