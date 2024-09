O Campeonato do Mundo começa com uma turbulência emocional e termina com uma vitória triunfal do favorito.

A prova feminina de ciclismo nos Campeonatos do Mundo foi manchada pelo trágico acidente da ciclista Muriel Furrer: um momento de silêncio solene no início foi recebido com lágrimas emocionais. Apesar de ser a campeã defensora, Liane Lippert ficou muito perto de ganhar uma medalha. Lutando contra o frio e a chuva incessante em Zurique, Lippert mostrou uma incrível resiliência, mas acabou ficando em quarto lugar. Lippert expressou sua decepção, comentando: "Eu queria ter trazido a medalha para casa. No final, eu só faltava o toque final, eu tinha uma determinação tão forte. Estou de volta à elite do mundo".

O título foi conquistado pela campeã defensora Lotte Kopecky, cobrindo um total de 154,1 quilômetros. "Primeiro, gostaria de estender minhas condolências à família de Muriel. É devastador ver os ciclistas suíços chorando na linha de partida. Esta vitória é também para Muriel", disse a campeã belga. Em homenagem à morte de Furrer, uma grande celebração foi dispensada em favor de hastear as bandeiras a meio mastro.

Vencedora da Medalha de Prata

A ciclista americana Chloe Dygert levou para casa a medalha de prata, seguida de perto pela italiana Elisa Longo Borghini. Lippert ficou muito perto da medalha de bronze, mas ficou a poucos centímetros de distância. " Nossa estratégia correu muito bem. Liane estava em seu elemento. Infelizmente, ela foi ultrapassada na reta final, o que é realmente lamentável", disse o treinador nacional Andre Korff.

Antonia Niedermaier era a favorita prevista, mas enfrentou desafios na segunda-feira à última volta antes de finalmente terminar em 18º lugar. No entanto, ela conseguiu garantir a medalha de bronze na categoria U23. Niedermaier havia dominado a categoria U23 ao vencer o título na prova contra o relógio individual pelo segundo ano consecutivo e ganhar a medalha de prata na prova de contra o relógio por equipes.

Um Minuto de Silêncio no Início

A Alemanha não tem um campeão mundial desde 2005, quando Regina Schleicher venceu em Madrid. Judith Arndt (2004), Ute Enzenauer (1981), Beate Habetz (1978) e Elisabeth Eicholz da Alemanha Oriental (1965) são outras ciclistas alemãs que já vestiram a camisa de arco-íris.

A prova foi marcando pela morte da ciclista júnior Muriel Furrer no dia anterior. Os ciclistas se reuniram em silêncio solene por um minuto, em homenagem à jovem de 18 anos antes de serem liberados para o percurso. A equipe suíça ficou na primeira fila e uma demonstração emocional se seguiu enquanto os ciclistas ofereciam apoio uns aos outros. Linda Zanetti ficou emocionada, liderando o caminho através da cidade pitoresca de Uster, após a partida neutra.

"Percorrer com respeito e coragem"

A competição ocorreu sob uma chuva torrencial, com a segurança em mente de todos. "É crucial percorrer com respeito, sem medo e com coragem", enfatizou a aspirante à medalha alemã Antonia Niedermaier. "O que importa mais é terminar com segurança e garantir o bem-estar de todos. O objetivo final de todos é evitar qualquer incidente hoje".

Os ciclistas enfrentaram um percurso de 154,1 quilômetros antes de retornar à suas vidas diárias. "É realmente decepcionante. Claro, muitos fatores se combinaram para resultar no acidente", admitiu Franziska Koch, alertando: "A prova será decidida na subida, não na descida".

