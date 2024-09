- O campeão anual de aviões mantém a posição de honra

Na disputa pelo "Pássaro do Ano" de 2025, que começa na terça-feira, estão o Pombinho, a Grã-fazenda, o Pica-pau-grande, a Coruja-das-torres e o Cegonha-preta. Até às 11 horas do dia 10 de outubro, você pode votar online no seu pássaro preferido. No mesmo dia, a NABU (União para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade) e a LBV (Sociedade Bávaro para a Conservação das Aves e da Natureza) revelarão o vencedor emplumado.

Desde 1971, a NABU e a LBV vêm atribuindo um "Pássaro do Ano" para destacar os riscos que afetam as populações de aves. A participação pública neste processo de votação começou em 2021. No entanto, essas organizações focadas na conservação selecionam os candidatos, cada um representando preocupações significativas de conservação. Mais de 120.000 pessoas participaram da votação no ano passado, com a maioria optando pelo Picanço.

Quem vai substituir o Picanço?

Neste ano, temos cinco candidatos impressionantemente diversos batalhando: o Pombinho, conhecido por suas manhãs cedo e habitat urbano, luta por locais adequados para nidificação. A Grã-fazenda encanta as multidões com seus rituais de acasalamento graciosos e depende de pântanos para descanso e reprodução. O versátil Pica-pau-grande, conhecido como o carpinteiro da floresta, abriga diversas criaturas como dormideiras, morcegos e pombas-rochas. A Cegonha-preta, ao contrário de sua contraparte branca, evita a habitação humana e caça ao longo dos rios. Por fim, a Coruja-das-torres, com suas "ornamentações" emplumadas semelhantes à Coruja-europeia, é menor, mais esguia e voa silenciosamente, como todos os seus irmãos corujas.

Detalhes da votação e informações dos candidatos

O "Pássaro do Ano" de 2025 será escolhido entre o Pombinho, a Grã-fazenda, o Pica-pau-grande, a Coruja-das-torres e a Cegonha-preta, como votado pelo público. No passado, a NABU e a LBV escolheram um "Pássaro do Ano" para chamar a atenção para os desafios enfrentados pelas populações de aves, com o Picanço sendo a escolha popular do ano passado.

Leia também: