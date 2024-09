O calor intenso e as fortes tempestades de trovões inauguram o período de outono.

Apesar de, meteorologicamente falando, o outono já ter começado na Alemanha, o país está prestes a enfrentar mais uma semana de temperaturas escaldantes de verão, com noites tropicais potenciais pela frente. No entanto, a ameaça de condições climáticas severas também está aumentando em certas áreas.

Com agosto sendo o quinto mais quente dos registros, resultando em um aumento de temperatura de mais de 2 graus, o verão está gradualmente chegando ao fim. Meteorologicamente, já estamos no outono. Infelizmente, o tempo não está colaborando e prevê uma semana de tempo semelhante ao verão.

Até pelo menos quarta-feira, as previsões sugerem temperaturas até 30 graus Celsius ou mais. Após isso, as temperaturas podem começar a diminuir - embora os modelos climáticos não estejam de acordo quanto a isso, especialmente no sul e no leste, onde o calor pode persistir por um período prolongado.

Não apenas as altas temperaturas estão persistindo, como também os níveis de umidade devem aumentar do sudoeste. Esse aumento da umidade é devido a um sistema de baixa pressão chamado "Xania" se aproximando de nós a partir da França. Enquanto isso, um sistema de alta pressão chamado "Quentin" no norte e sobre a Escandinávia fornecerá ar mais seco. Essa situação climática conflitante pode nos colocar em uma posição crítica e potencialmente perigosa em algumas áreas.

Além do estresse causado pelo calor, que fará com que as temperaturas cheguem a até 35 graus Celsius e noites tropicais com temperaturas mínimas não abaixo de 20 graus Celsius, a probabilidade de tempestades também está aumentando significativamente. Embora os detalhes e a distribuição permaneçam incertos, devemos nos preparar para tempestades severas com a possibilidade de chuva pesada, granizo e ventos fortes, que podem atingir força de tempestade. Inundações locais também são uma possibilidade, já que a chuva pode exceder ou igualar 30 litros por metro quadrado em um curto período de tempo. Aqui estão os detalhes.

Da noite até segunda-feira: Primeiro raios, depois calmaria

Tempestades locais desencadeadas pelo calor e pelo calor vão diminuir durante a noite. Isso pode resultar na formação de campos de neblina densa, especialmente no sul. Em regiões metropolitanas ao longo do Reno e do Ruhr, as temperaturas permanecerão mornas em torno de 20 graus Celsius, o resto do dia será seco e claro, com temperaturas variando de 16 a 11 graus.

Segunda-feira: Probabilidade de tempestade e aumento da umidade

O sistema de baixa pressão "Xania" se move das Ilhas Britânicas em direção à França, afetando nosso clima. Isso fará com que o vento mude para o sul, aumentando ainda mais o calor e a umidade. No sul e no oeste, tempestades severas com chuva pesada, granizo e ventos de força de tempestade são esperadas durante o dia. O resto do país permanecerá relativamente calmo. Além disso, no norte e nas montanhas mais altas, as temperaturas variarão de 22 a 27 graus, enquanto o resto do país estará muito úmido, com temperaturas de 28 a 31 graus.

Terça e quarta-feira: Calor e raios

No nordeste e no leste, a situação parece permanecer relativamente calma. A maioria dos modelos climáticos prevê tempestades parciais pesadas no resto do país, com risco de tempo severo e enchentes em certas áreas. Consequentemente, as temperaturas também variarão: no leste, ficará cada vez mais quente, mas a umidade do ar será a menor, de 30 a pouco abaixo de 35 graus. Caso contrário, as temperaturas frequentemente atingirão 20 a 30 graus úmidos.

A partir de quinta-feira: A divisão permanece, as temperaturas gradualmente mais relaxadas

Estamos lidando com algumas incertezas à medida que nos aproximamos do fim de semana. Provavelmente será menos intenso, com temperaturas variando de 22 a 30 graus Celsius. O tempo severo parece estar diminuindo, mas tempestades, especialmente na região sudoeste, ainda podem ocorrer. Leste do Elba, espera-se sol e tempo seco, com um aumento do risco de incêndios florestais. Até quarta-feira, algumas áreas podem atingir o nível máximo de perigo de 5.

Apesar das altas temperaturas e níveis de umidade exacerbados pelo sistema de baixa pressão "Xania" e potenciais noites tropicais, o risco de eventos climáticos extremos está aumentando. Tempestades severas com chuva pesada, granizo e ventos fortes são previstas, representando uma ameaça de enchentes locais, especialmente em certas áreas.

À medida que o sistema de baixa pressão "Xania" se aproxima, potenciais tempestades e chuva pesada podem aumentar ainda mais os níveis de umidade, criando uma situação crítica e potencialmente perigosa.

Leia também: