O Butão reduz a sua taxa turística diária para os visitantes que permanecem mais tempo

O Butão vai baixar as taxas nocturnas que cobra aos turistas que ficam mais de quatro dias, numa tentativa de aumentar o número de visitantes, que ainda é uma fração do nível registado antes da pandemia de COVID-19.

Quando o pitoresco reino dos Himalaias reabriu as suas fronteiras aos turistas, em setembro do ano passado, após mais de dois anos de encerramento devido à pandemia, aumentou a sua "Taxa de Desenvolvimento Sustentável" para 200 dólares por visitante e por noite, contra os 65 dólares que cobrava há cerca de três décadas.

As autoridades afirmam que a FDS foi concebida para atrair turistas abastados, desencorajando os viajantes económicos que prejudicam o ambiente. Os fundos mantêm a paisagem intocada e compensam as pegadas de carbono deixadas pelos visitantes.

O Butão proíbe o alpinismo para preservar a santidade dos seus picos e atrai apenas uma fração dos turistas que visitam o vizinho Nepal.

A partir deste mês e até ao final de 2024, os turistas que paguem as taxas diárias por quatro dias serão autorizados a permanecer mais quatro dias. Os que pagam a FDS por 12 dias podem permanecer durante um mês inteiro.

"Se mais turistas ficarem mais tempo no Butão, o turismo pode ajudar a nossa economia a crescer mais rapidamente", afirmou Dorji Dhradhul, diretor-geral do Departamento de Turismo.

O incentivo aplica-se apenas aos turistas que pagam em dólares, e não aos visitantes da vizinha Índia que pagam em rupias.

Dhradhul afirmou que o Butão pretende aumentar gradualmente a contribuição do turismo para 20% da sua economia de 3 mil milhões de dólares, contra os actuais 5%. Não indicou qualquer calendário.

Dhradhul disse que mais de 47,000 turistas visitaram o Butão desde janeiro e que o país estava no caminho certo para atingir sua meta "modesta" de receber 86,000 visitantes até o final do ano, em comparação com cerca de 315,600 em 2019, antes da pandemia.

Fonte: edition.cnn.com