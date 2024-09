O Bund está a afastar-se progressivamente do Commerzbank.

Em 2008 e 2009, o governo federal forneceu à Commerzbank mais de 18 bilhões de euros durante a crise financeira para ajudar a evitar seu colapso. Desde então, o banco se recuperou e devolveu bilhões de euros ao governo. Agora, o governo planeja vender suas ações na Commerzbank gradualmente para gerar mais bilhões.

De acordo com os relatórios, o estado planeja diminuir sua participação na Commerzbank. A agência financeira da República Federal da Alemanha anunciou que a intervenção do governo federal na Commerzbank durante a crise financeira em 2008 e 2009 foi crucial para restaurar a estabilidade dos mercados financeiros. Como a Commerzbank se tornou novamente uma instituição estável e lucrativa, agora é o momento certo para o governo federal vender suas ações.

Florian Toncar, Secretário de Estado Parlamentar no Ministério Federal das Finanças e presidente do comitê interministerial responsável, explicou que a situação financeira da Commerzbank melhorou significativamente desde 2021. Portanto, o governo federal está dando o passo adequado ao reduzir sua participação na Commerzbank e iniciar sua saída.

A venda do pacote de ações relevante será feita de maneira transparente e amigável ao mercado, como anunciado pela agência financeira. Os passos seguintes para a venda serão decididos pelo comitê interministerial em um momento apropriado.

É importante destacar que o governo federal não participou dos programas de recompra de ações da Commerzbank recentemente, o que aumentou ligeiramente sua participação no banco. A Commerzbank relatou seu lucro mais alto em 15 anos no final do ano anterior. O lucro líquido do grupo aumentou 55% para 2,2 bilhões de euros e a receita aumentou mais de 10% para 10,5 bilhões de euros em comparação com o ano anterior.

O CEO Manfred Knof, que assumiu a liderança do segundo maior banco listado da Alemanha em 2021, implementou grandes mudanças de transformação. Reduções de empregos e a simplificação da rede de filiais tornaram o banco significativamente mais lucrativo. Em janeiro, o governo federal anunciou que venderia parte de suas participações em corporações, incluindo parte de suas participações na Deutsche Post e na Deutsche Telekom, e as converteria em dinheiro.

A Commerzbank enfrentou dificuldades financeiras durante a crise dos mercados financeiros em 2008 e recebeu um total de 18,2 bilhões de euros em auxílio de capital do Fundo de Estabilização dos Mercados Financeiros (FMS) para manter a estabilidade dos mercados financeiros. Até agora, cerca de 13,15 bilhões de euros foram rep

Leia também: