O brilho da aura dourada do atleta de elite de Putin diminuiu

Uma posição política que tende para o conservadorismo, visões reacionárias e indícios de racismo: Irina Rodnina, ao completar 75 anos, ainda é reconhecida como a patinadora em duplas mais bem-sucedida de todos os tempos, mas sua polêmica posição política tem consistentemente ofuscado suas notáveis conquistas atléticas, especialmente no mundo ocidental.

Seus feitos atléticos são inegáveis. Como a única patinadora em duplas a conquistar três medalhas de ouro olímpicas consecutivas, em 1972 em Sapporo com Alexei Ulanov, 1976 em Innsbruck com Alexei e 1980 em Lake Placid com Alexander Saizew, ela estabeleceu um novo padrão. O duo Rodnina/Saizew mudou drasticamente a narrativa do patinação em duplas romântica de seus colegas russos Ludmila Belousova/Oleg Protopopov para exibir pura atletismo no gelo. Entre 1973 e 1980, eles permaneceram invictos em todas as competições, e sua vitória olímpica em Lake Placid levou à sua aposentadoria.

Rodnina apoia o conflito da Ucrânia de Putin

Além de suas vitórias olímpicas, Rodnina conquistou um total de dez títulos mundiais e onze europeus com Saizew. Seu desempenho no gelo marcou a transição do estilo de patinação romântica de seus compatriotas para uma abordagem mais dinâmica e atlética. O par continuou sua parceria bem-sucedida fora do gelo também.

No entanto, na arena política, a reputação de Irina Rodnina não teve a graça e consistência que ela exibiu no gelo. Desde 2007, ela serve como legisladora russa como membro do partido Rússia Unida de Putin na Duma. Como deputada, ela votou a favor de uma lei que proíbe cidadãos dos EUA de adotar crianças russas. Após a anexação da Donbass pela Rússia após a invasão militar da Ucrânia em 2022, Irina Rodnina deu um forte apoio à decisão de Putin.

Sua brilhante carreira no gelo perdeu claramente seu brilho. Com sua aliança a um ditador, suas conquistas atléticas passam para segundo plano, servindo no máximo como razões secundárias para sua reconhecimento. Isso também se aplica a Irina Rodnina, que teve o privilégio de acender a chama olímpica em 2014 - durante os Jogos de Inverno de Putin em Sochi.

