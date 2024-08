- O breve anúncio de pausa de Scholz - "Apenas duas horas, no entanto"

Chanceler Olaf Scholz (SPD) compartilhou uma breve experiência em esportes de combate, especificamente boxe, durante uma visita a uma academia de luta. "Eu costumava praticar boxe com um amigo meu", disse Scholz durante sua visita ao Ringerclub Germania em Potsdam. A experiência foi breve: após "apenas duas horas", Scholz decidiu pendurar as luvas de boxe.

As atividades físicas preferidas do Chanceler giram principalmente em torno do remo e da corrida.

Ele continuou comprometido com os esportes que foi adotando ao longo do tempo, explicou Scholz. Esses incluem principalmente remo e corrida - atividades que começou mais tarde na vida. O Chanceler treina regularmente, muitas vezes saindo para correr até três vezes por semana, como mencionou durante sua visita ao clube de luta.

Durante sua visita de aproximadamente uma hora ao clube esportivo, Scholz assistiu a uma sessão de treinamento dos jovens lutadores, respondeu perguntas, perguntou sobre seus históricos e, em seguida, tirou algumas fotos. Como parte de sua turnê de verão por sua circunscrição de Brandemburgo, o Chanceler às vezes passa por clubes esportivos. No ano passado, Scholz visitou um clube de boxe em Potsdam, mas não vestiu as luvas de boxe novamente.

