- O Brasil está a sofrer o seu maior incêndio em mais de uma década.

No coração do Brasil, os incêndios florestais e de mato mais intensos em uma década estão fora de controle. O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) relatou um total assombroso de 68.635 incêndios em agosto apenas, o maior registrado para o mês desde 2010. A maioria desses incêndios foi relatada na floresta amazônica e na região de cerrados.

Os meses entre junho e outubro marcam a estação de incêndios do país. Tradicionalmente, árvores são derrubadas e a terra resultante é queimada para dar lugar a novas pastagens e terras agrícolas, especialmente para a cultura de soja. A floresta amazônica, devido à sua capacidade de absorver grandes quantidades do gás do efeito estufa CO2, desempenha um papel crucial no clima global.

No entanto, a situação deste ano é particularmente preocupante devido a uma grave seca. Os experts acreditam que essa seca é resultado da mudança climática e do fenômeno climático El Niño.

Os incêndios florestais intensos estão causando danos significativos às árvores, transformando-as em pilares de fumaça e fogo. Apesar dos esforços para conter as chamas, o incêndio na floresta amazônica continua a se espalhar, ameaçando o papel vital que ela desempenha na absorção de CO2.

