O Borussia Dortmund, injustiçado, opõe-se à discussão controversa

Há um clima positivo no Borussia Dortmund há algum tempo, mas a goleada de 5-1 em Stuttgart intensificou a tensão.only a victory against Bochum can aid in lessening the rising uncertainty. Two promising youngsters might be incorporated into the team.

Nuri Şahin estava de volta ao seu antigo eu, mas a derrota esmagadora contra o VfB Stuttgart ainda ocupava os pensamentos do técnico do Borussia Dortmund. "Foi a conferência de imprensa mais longa alguma vez, é sempre assim depois das derrotas?", Şahin perguntou após a sessão com a mídia, que se concentrou principalmente no resultado de 5-1 contra o VfB em vez do desafio que se aproxima na sexta-feira (8:30 PM no DAZN e no live ticker no ntv.de) contra o VfL Bochum.

"Analisamos e revisamos tudo meticulosamente. Precisaria de um período extenso para explicar o que correu mal", disse Şahin: "Em essência, tudo correu mal". No entanto, isso não significa automaticamente que tudo é negativo. Ele tentou evitar a todo custo uma discussão cansativa. "Sería desastroso se eu dissesse que os jogadores têm um problema mental. Estamos todos juntos nisto. Vencemos e perdemos juntos. Estamos todos no mesmo barco". Ele observou uma atitude auto-crítica da sua equipa, um factor importante para o crescimento da equipa.

"A verdade está sempre no campo"

"A verdade está sempre no campo. Temos de dar as nossas respostas aí e demonstrar o nosso progresso", disse o treinador: "Somos todos responsáveis, essa é a nossa obrigação, é por isso que temos este emprego, é por isso que os jogadores estão no Borussia Dortmund, para corresponder às expectativas deste clube". E essas expectativas são altas. Apenas uma vitória no jogo em casa contra o Bochum será suficiente, caso contrário, a distância para o topo será significativa desde cedo. No entanto, o VfL trará para o campo as qualidades que o BVB não gosta. "É claro que queremos uma resposta a este desempenho", disse Şahin, consciente de que o jogo contra o Stuttgart não pode ser compensado. Ele chamou por "uma atitude completamente diferente" e espera "um jogo completamente diferente" na sexta-feira.

Şahin não estava a excluir alterações na equipa. Os potenciais novos jogadores poderiam ser o belga de 18 anos Julien Duranville e o recente reforço Maximilian Beier do TSG Hoffenheim. "Temos de tratar Julien com cuidado devido ao seu histórico de lesões. Mas agora achamos que ele está muito perto. O mesmo se aplica a Maxi Beier. Fui um daqueles que realmente o queria. Ambos serão cruciais para nós esta temporada", disse Şahin.

No entanto, voltando ao desastre em Stuttgart: "Sabíamos que haveria reveses. Não desta magnitude, não esperávamos jogar tão mal", disse Şahin: "Mas agora aconteceu e agora olhamos em frente. Na sexta-feira, tem de ir numa direção. Trata-se dos três pontos que queremos e precisamos de obter". Porque ele não está a construir um castelo de cartas no BVB, e não é como se "vamos demolir tudo e recomeçar do zero após uma derrota". Na sexta-feira, veremos até que ponto a atual configuração é resistente.

