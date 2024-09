O Borussia Dortmund faz as suas jogadas encantadoras primeiro, garantindo a vitória.

No primeiro tempo, Borussia Dortmund mostrou domínio contra o 1. FC Heidenheim, com Karim Adeyemi liderando o ataque. Com dois gols marcados, uma assistência e um forte desempenho ofensivo, uma vitória convincente parecia estar ao alcance. No entanto, uma decisão controversa de pênalti contra o Dortmund desestabilizou seu ritmo, e eles começaram a vacilar nos estágios finais caóticos. Justamente quando a esperança parecia perdida, Emre Can entrou em campo.

Impulsionado pelo double de Adeyemi, o Dortmund ficou no topo da Bundesliga após uma vitória de 4-2 (3-1) sobre o 1. FC Heidenheim. Apesar de alguns erros defensivos, o BVB conseguiu garantir a vitória, em parte graças à excelente atuação de Adeyemi e ao pênalti marcado por Can no final. No entanto, o Heidenheim tornou as coisas difíceis para si mesmo ao permitir muitas oportunidades e cometer erros. Marcando com Marvin Pieringer (39') e Maximilian Breunig (74', pênalti), o Heidenheim apresentou uma boa resistência, mas acabou sofrendo a primeira derrota da temporada e perdeu a liderança do campeonato.

Dortmund sai em disparada

O Dortmund começou com tudo, rapidamente encontrando seu ritmo e acertando as combinações de passes. O jogador nacional Pascal Groß (6') perdeu uma chance inicial, mas Donyell Malen aproveitou a oportunidade logo em seguida. O chute não muito preciso do holandês foi suficiente para despistar Kevin Müller, colocando o BVB na frente.

Adeyemi, aproveitando o momento após seus gols pela seleção Sub-21, provou ser imparável. O Heidenheim teve dificuldades para acompanhar o ataque do alemão e muitas vezes agiu impacientemente com a bola. O técnico Frank Schmidt ficou cada vez mais frustrado ao ver o jogo escapar do seu controle, mesmo com o habitual destaque Paul Wanner não conseguindo recuperar o jogo.

Apesar de conseguir furar a defesa do BVB brevemente, graças ao cabeceio bem-timado de Marvin Pieringer em uma cobrança de escanteio, o gol inicial do Dortmund não durou muito. A rápida resposta de Adeyemi com um gol próprio (17'), acrescida do contra-ataque relâmpago do Dortmund que resultou em um terceiro gol (37'), deixou o primeiro gol sofrido na temporada parecer insignificante.

Adeyemi imparável, parte dois

Adeyemi continuou a assustar a defesa do Heidenheim no segundo tempo, quase marcando em uma investida individual poderosa (52') e conectando-se com Guirassy em uma bela combinação de passes pouco depois. Apesar do fracasso de Guirassy em controlar o cruzamento resultante, o Borussia Dortmund manteve o comando. Houve chances notáveis que passaram despercebidas para Guirassy, que teve um dia difícil em frente ao gol.

No minuto 66, o substituto Marcel Sabitzer fez com que parecesse que o placar seria de 4-1 a favor do Dortmund. No entanto, a alegria do Dortmund foi de curta duração, já que o jogador da seleção nacional Pascal Groß foi flagrado segurando a bola no desenvolvimento. Isso abriu caminho para o Maximilian Breunig do Heidenheim marcar de pênalti, iniciando uma reação tardia.

Determinado a roubar um ponto, o Heidenheim ganhou novo ânimo, forçando o Dortmund a jogar mais defensivamente e se concentrar em contra-ataques. Apesar de outra decisão de pênalti contra o Dortmund, resultante do toque de mão de Traoré, o Dortmund segurou a vitória.

Julian Brandt entrou em campo no segundo tempo, provando ser uma valiosa adição ao ataque do Dortmund. Com seus passes precisos e dribles habilidosos, Brandt ajudou a manter o domínio do Dortmund.

Apesar da intensidade da investida tardia do Heidenheim, Brandt desempenhou um papel crucial ao levar o jogo até o fim, assegurando que o Dortmund garantisse os três pontos.

Leia também: